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Общество

В Пензе завершилась новогодняя кампания

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Чтобы праздник состоялся, снегоуборочная техника все утро расчищала площадь Ленина. Занесенный дом Деда Мороза откапывали рабочие МУП «Зеленое хозяйство». Они к хороводам не примкнули, но желания загадали.

«Своим внучатам игрушек попросила бы, мягких. У меня четыре внучонка», - поделилась сотрудница МУПа.

Новогодняя кампания закрылась. В последний раз у елки на главной городской площади собрались сказочные персонажи провожать длинные каникулы.

«Когда происходит такая ситуация, всем вокруг страшно, люди вдвойне верят в чудо, и работа Деда Мороза становится вдвойне важна: вселить в людей веру, надежду, подарить им радость», - выразил свое мнение аниматор в костюме сказочного героя.

«Несмотря на ограничения, все равно все было здорово и замечательно. Спасибо, что есть такие праздники, куда можно прийти с детьми, повеселиться, потанцевать и просто почувствовать себя ребенком», - резюмировала присутствовавшая на мероприятии пензячка.

15 старцев-волшебников, снегурочки, зайцы, зебры явились закрывать резиденцию Деда Мороза. Она работала с 12 декабря. Бородатые сказочники встречались в ней с детьми, распевали песни, плясали, одаривали сладостями. Повеселились напоследок. Новогодние праздники завершились, но вернутся следующей зимой.

Елку, дом Деда Мороза, горки с площади Ленина начнут убирать после 15 января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

персонаж дед мороз с фото как будто из морга по цвету лица если присмотреться

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