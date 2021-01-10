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Общество

Новогодние деревья на мусорке: в Пензе предложение превысило спрос

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В последние дни каникул пензенцы активно избавляются от елок, чтобы в трудовые будни ничто не напоминало о празднике. Контейнерные площадки стали заполняться еще зелеными и уже пожелтевшими деревьями.

«Елочка уже на мусорке. Нас два старых человека, уже долго держать не приходится. Порадовались - ну и хорошо», «Пятнадцатого числа, как принято, старый Новый год, потом выкинем мы ее. Отпилим веточки, соберем все, чтобы нигде не было иголочек, и положим», - рассказали пензенцы.

Елочные базары заработали с 9 декабря. В областном центре было порядка 70 площадок. Сосны продавались от 350 рублей за метр, ели - от 400.

Как горячие пирожки деревья не раскупали, 31 декабря все еще был богатый выбор. На некоторых точках продавцы соглашались отдать товар за полцены.

«Я всегда уступаю людям, делаю добро», - высказалась сотрудница елочного базара.

В начале января пользователи социальной сети стали выкладывать снимки непроданных елок. Горы деревьев лежали среди сугробов, и за полцены народ не раскупал.

«У меня никакой не было. Я из Кузнецка. Я в этом году не поставила, очень дорого. Год был плохой, настроение было неважное. И меня это не устроило. И на елки повысились цены. И у нас очень мало покупали елки», - поведала гостья Пензы.

«Та, что красивая, очень дорогая, а обычная сосна как-то не очень презентабельно. Ну и жалко. В этом году ходили и смотрели. Базары переполнены, очень много выкидывают. Лес у нас вырубается, а сажать ничего на сажают», - посетовала горожанка.

Немногие пензенцы отнесли на площадку упакованные в мешки деревья. Большинство не заботит чистота в подъездах.

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Гость||

Интересно это жмотье и халявщики хоть вышли в ноль? Было бы прекрасно ,если огромный минус, что бы на следущий год меньше срубили деревьев жадные уроды

Гость||

Купите искусственную ель, горожане

Имя: Гость
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