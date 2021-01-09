В регионе за сутки зарегистрировали 202 случая коронавируса

09.01.2021 | 11:02

В субботу, 9 января, в Пензенской области подтвердили 202 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество инфицированных достигло 27 857.

8 января прибавилось 205 пациентов с COVID-19, 7-го - 201, 6-го - 203, 5-го - 197. С начала эпидемии выздоровели 22 333 человека, скончались 335 (150 мужчин и 185 женщин).

Ранее глава регионального минздрава Александр Никишин сообщил, что в праздничные дни число госпитализаций составило от 120 до 180 ежедневно, а вызовов скорой - до 1 800. По его словам, это не было связано с заражением COVID-19, ОРВИ или другими инфекциями. Помощь медиков требовалась людям с бытовыми отравлениями, травмами, приступами холецистита и панкреатита.