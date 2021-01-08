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Общество

В праздничные дни число вызовов скорой увеличилось до 1 800 в сутки

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В пятницу, 8 января, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что в дни новогодних каникул число госпитализаций составляет от 120 до 180 ежедневно.

В праздники количество вызовов бригады скорой медицинской помощи увеличилось до 1 800 за сутки. По словам Александра Никишина, это не было связано с заражением COVID-19, ОРВИ или другими инфекциями.

«В течение последних двух дней наблюдается спад по вызовам, выходим на режим работы до праздников», - процитировала главу минздрава пресс-служба регионального правительства.

В середине декабря количество госпитализаций составляло от 80 до 150 в день, вызовов медиков - около 1 400.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Подыхать буду я этих не буду звать, лучше уж поскорее к червечкам

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