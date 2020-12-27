В декабре коронавирус выявили почти у 800 юных пензенцев

27.12.2020 | 13:30

В Пензенской области с каждым месяцем учебного года возрастает число заразившихся коронавирусной инфекцией детей.

Так, по информации оперативного штаба региона, в сентябре COVID-19 выявили у 175 юных жителей области, в октябре – у 354, в ноябре – у 485.

За 27 дней декабря специалисты подтвердили инфекцию у 793 несовершеннолетних, что почти в два раза больше, чем за весь ноябрь. За последние сутки зарегистрировали 71 случай COVID-19 у детей. Это рекордное количество за весь период эпидемии.

С 28 декабря школьников в Пензенской области отпустят на каникулы. Отдыхать ребята будут до 10 января включительно. Губернатор Иван Белозерцев не раз подчеркивал, что не видит необходимости в дистанционном обучении. Поэтому, если эпидемическая ситуация в регионе не ухудшится, III четверть школьники начнут в классическом формате.