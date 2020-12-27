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Общество

В декабре коронавирус выявили почти у 800 юных пензенцев

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В Пензенской области с каждым месяцем учебного года возрастает число заразившихся коронавирусной инфекцией детей.

Так, по информации оперативного штаба региона, в сентябре COVID-19 выявили у 175 юных жителей области, в октябре – у 354, в ноябре – у 485.

За 27 дней декабря специалисты подтвердили инфекцию у 793 несовершеннолетних, что почти в два раза больше, чем за весь ноябрь. За последние сутки зарегистрировали 71 случай COVID-19 у детей. Это рекордное количество за весь период эпидемии.

С 28 декабря школьников в Пензенской области отпустят на каникулы. Отдыхать ребята будут до 10 января включительно. Губернатор Иван Белозерцев не раз подчеркивал, что не видит необходимости в дистанционном обучении. Поэтому, если эпидемическая ситуация в регионе не ухудшится, III четверть школьники начнут в классическом формате.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не поклонник губера, но отказ от дистанта одобряю, хоть одно здравое решение!

Гость||

Стали у всех подряд детей брать анализ на ковид, вот и число растёт, а раньше не брали вот и мало было. В октябре-ноябре болел племянник, так взяли анализ только когда попросили, а в декабре без разговоров пришел к дочке врач и взял сразу на ковид, хотя никаких симптомов, кроме 37,5°С не было!

Имя: Гость
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