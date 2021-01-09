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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В Пензе за сутки зарегистрировали 193 пациента с коронавирусом. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Помимо областного центра, случаи опасной инфекции также выявили в ЗАТО Заречный (5), Кузнецком (2), Лопатинском (1) и Тамалинском (1) районах.

Всего за сутки в регионе прибавилось 202 пациента, детей среди них нет.

С начала эпидемии заразилось 27 857 человека, 2 545 из них - несовершеннолетние жители области. Выздоровели 22 333 пациента, 335 стали жертвой коронавирусной пневмонии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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рождественская география.

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