Обнародована география новых случаев коронавируса в области

09.01.2021 | 11:46

В Пензе за сутки зарегистрировали 193 пациента с коронавирусом. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Помимо областного центра, случаи опасной инфекции также выявили в ЗАТО Заречный (5), Кузнецком (2), Лопатинском (1) и Тамалинском (1) районах.

Всего за сутки в регионе прибавилось 202 пациента, детей среди них нет.

С начала эпидемии заразилось 27 857 человека, 2 545 из них - несовершеннолетние жители области. Выздоровели 22 333 пациента, 335 стали жертвой коронавирусной пневмонии.