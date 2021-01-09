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Общество

Ночью в Пензе снег с улиц убирали 50 спецавтомобилей

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В Пензе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы трудились в ночь на субботу, 9 января, и продолжают очищать улицы города в настоящее время.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в ночь на линии дежурили 50 спецавтомобилей МУП «Пензадормост». Они обработали провоголедными смесями и расчистили улицы, тротуары, остановки и пешеходные переходы.

Утром на борьбу с последствиями непогоды вышли уже 65 спецмашин. Снег вывозят с улиц Коммунистической, Урицкого, Пушкина, Баумана, проспектов Победы и Строителей, с территории железнодорожного вокзала.

«В ночную смену ликвидация снега продолжится. Вместе с тем будет организовано дежурство дорожной техники для очистки дорог в связи с очередным снегопадом», - добавили в мэрии.

Также сугробы и завалы устраняют с внутридворовых территорий. В Октябрьском районе в этой работе задействовали 328 сотрудников УК и ТСЖ, 22 единицы техники, в Ленинском - 163 человека и 10 машин, в Железнодорожном - 119 специалистов и 15 спецавтомобилей, в Первомайском трудятся 786 дворников и 84 единицы спецтехники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

спина не болит???

Гость||

Снег уже сам почти весь растаял,загоняйте технику обратно.

Гость||

Дороги заузили Тернопольскую из 4х полосной 3х полосную сделали

Гость||

Это так бы в порядке вещей должно быть, это их работа. Медали давайте дадим.

Имя: Гость
Комментарий:

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