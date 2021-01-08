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Общество

В Пензе у медиков прибавилось работы в праздничные дни

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь вошел в красную зону. На больничных койках в госпитале ветеранов находится почти 350 человек.

Глава региона поинтересовался самочувствием пациентов. У пензенцев болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести. Если состояние вызывает у врачей опасение, то их перевозят в областной центр спецвидов медицинской помощи.

Иван Белозерцев, обойдя палаты госпиталя на проспекте Победы, вспомнил о том, как почти год назад коронавирус изменил жизнь в этих стенах.

«Я видел в глазах тревогу. Прошло время, стали принимать больных недельки через три - все нормально, адаптировались», - отметил он.

Губернатор поблагодарил персонал госпиталя за профессионализм и самоотверженный труд.

В праздничные дни у людей в белых халатах, и без того сильно загруженных, прибавилось работы. Причем большое количество звонков в скорую помощь поступало не от коронавирусных больных.

«Очень много травм и отравлений бытовых. И пищевые дела - холециститы, панкреатиты», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По его словам, в первые дни нового года бригады медиков совершили выездов на 30% больше, чем обычно. Их ждали примерно 1 800 пациентов в сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зарплату надо урезать

Гость||

ЗАЧЕМ ЭТО?

Гость||

Живут хорошо

Гость||

Платить перестаньте за ковидников и все будут здоровы.

Имя: Гость
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