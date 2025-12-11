Общество

Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области

В 17:00 четверга, 11 декабря, началась прямая линия с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Он подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей региона.

Трансляция ведется в эфире 3 пензенских телеканалов, в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Rutube-канале.

Обратиться к Олегу Мельниченко можно несколькими способами:

- в чат-боте мессенджера МАХ - vopros58_bot;

- по телефону 8 (800) 222-45-58;

- по электронной почте vopros58@yandex.ru;

- через форму обратной связи на портале «Госуслуги.Решаем вместе».

Губернатор пообещал обсудить темы, которые интересуют население, и найти решение предложениям по развитию области.

