Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области

В 17:00 четверга, 11 декабря, началась прямая линия с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Он подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей региона.
Трансляция ведется в эфире 3 пензенских телеканалов, в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Rutube-канале.
Обратиться к Олегу Мельниченко можно несколькими способами:
- в чат-боте мессенджера МАХ - vopros58_bot;
- по телефону 8 (800) 222-45-58;
- по электронной почте vopros58@yandex.ru;
- через форму обратной связи на портале «Госуслуги.Решаем вместе».
Губернатор пообещал обсудить темы, которые интересуют население, и найти решение предложениям по развитию области.
