В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры

В крови людей с постковидным синдромом обнаружены необычные микроструктуры, которые могут лежать в основе хронической усталости, «тумана в голове» и проблем с дыханием. Исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology (JMV), показало: у таких пациентов почти в 20 раз больше аномальных микротромбов, чем у здоровых людей, и они крупнее, плотнее и гораздо хуже поддаются расщеплению.

Ученые также выявили резкое повышение уровня NET-структур — липких «сетей» из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают для ловли патогенов.

Ранее считалось, что NET-структуры и микротромбы — независимые маркеры воспаления, но теперь выяснилось, что у пациентов с постковидным синдромом они буквально внедрены друг в друга. Эти плотные комплексы могут нарушать кровоток в мельчайших сосудах и поддерживать длительное воспаление, что объясняет устойчивые когнитивные и физические симптомы.

Разница между образцами оказалась настолько яркой, что алгоритм ИИ смог отличить кровь пациентов с постковидным синдромом по одному виду микротромбов с точностью до 91 процента. Авторы работы считают, что комбинация микротромбов и NET-структур может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 чаще сталкиваются с остеонекрозом бедра.

Источник — lenta.ru
