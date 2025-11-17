В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры

В крови людей с постковидным синдромом обнаружены необычные микроструктуры, которые могут лежать в основе хронической усталости, «тумана в голове» и проблем с дыханием. Исследование, опубликованное в Journal of Medical Virology (JMV), показало: у таких пациентов почти в 20 раз больше аномальных микротромбов, чем у здоровых людей, и они крупнее, плотнее и гораздо хуже поддаются расщеплению.
Ученые также выявили резкое повышение уровня NET-структур — липких «сетей» из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают для ловли патогенов.
Ранее считалось, что NET-структуры и микротромбы — независимые маркеры воспаления, но теперь выяснилось, что у пациентов с постковидным синдромом они буквально внедрены друг в друга. Эти плотные комплексы могут нарушать кровоток в мельчайших сосудах и поддерживать длительное воспаление, что объясняет устойчивые когнитивные и физические симптомы.
Разница между образцами оказалась настолько яркой, что алгоритм ИИ смог отличить кровь пациентов с постковидным синдромом по одному виду микротромбов с точностью до 91 процента. Авторы работы считают, что комбинация микротромбов и NET-структур может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома.
Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 чаще сталкиваются с остеонекрозом бедра.
Новости по теме
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- 1 866 жителей региона узнали о своем диабете во время диспансеризации
- Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта
- Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- Дневную сонливость назвали поводом насторожиться
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В 2025 году из-за нападения клещей пострадали 2 616 человек
Последние новости
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово
- Смартфоны во всем мире подорожают
- В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах
- Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!