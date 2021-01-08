Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|09:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В области число перенесших COVID-19 пензенцев составило 22 180

Печать

В четверг, 7 января, в региональном оперативном штабе сообщили о новых пациентах, выписанных из медучреждений Пензенской области после перенесенной коронавирусной инфекции.

За сутки зарегистрировали 147 выздоровевших. Общее число поборовших опасный вирус составило 22 180.

Новых смертей от инфекции не зафиксировали. Число жертв COVID-19 в регионе достигло 334.

В Пензенской области действие режима повышенной готовности продлено до 15 января включительно. Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы по-прежнему рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новых смертей от инфекции не зафиксировали.
Значит можно и не прививаться?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте