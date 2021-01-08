В области число перенесших COVID-19 пензенцев составило 22 180

08.01.2021 | 09:08

В четверг, 7 января, в региональном оперативном штабе сообщили о новых пациентах, выписанных из медучреждений Пензенской области после перенесенной коронавирусной инфекции.

За сутки зарегистрировали 147 выздоровевших. Общее число поборовших опасный вирус составило 22 180.

Новых смертей от инфекции не зафиксировали. Число жертв COVID-19 в регионе достигло 334.

В Пензенской области действие режима повышенной готовности продлено до 15 января включительно. Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы по-прежнему рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.