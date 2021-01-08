Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|14:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В красной зоне областного госпиталя ветеранов войн свободны лишь 2 койки

Печать

В пятницу, 8 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил красную зону областного госпиталя для ветеранов войн.

Глава региона прошел по палатам и пообщался с пациентами. Ивана Белозерцева интересовали условия пребывания в медицинском учреждении.

Сейчас в госпитале из 350 инфекционных коек заняты 348, к выписке готовят около 30 пациентов. Лечение в медучреждении получают и заразившиеся коронавирусом, и пензенцы с внебольничной пневмонией. Они рассказали, что врачи и младший персонал внимательны к ним, помощь оказывается в полном объеме, к условиям в госпитале у них претензий нет.

Губернатор распорядился установить в больницах с большим потоком пациентов дезинфекционные тоннели. Он отметил, что часть медучреждений уже обеспечена такой аппаратурой, для комфортного и безопасного труда врачей работу необходимо продолжать, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Значит 32 койки скоро будут готовы принять новых больных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор распорядился установить в больницах с большим потоком пациентов дезинфекционные тоннели
Какой от них толк? Распространитель вируса пройдет через этот туннель и дальше будет его распространять.

Гость||

Готовы к выписке в Чемодановку?

Гость||

А он на малую родину ездил на каникулы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте