В красной зоне областного госпиталя ветеранов войн свободны лишь 2 койки

08.01.2021 | 13:16

В пятницу, 8 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил красную зону областного госпиталя для ветеранов войн.

Глава региона прошел по палатам и пообщался с пациентами. Ивана Белозерцева интересовали условия пребывания в медицинском учреждении.

Сейчас в госпитале из 350 инфекционных коек заняты 348, к выписке готовят около 30 пациентов. Лечение в медучреждении получают и заразившиеся коронавирусом, и пензенцы с внебольничной пневмонией. Они рассказали, что врачи и младший персонал внимательны к ним, помощь оказывается в полном объеме, к условиям в госпитале у них претензий нет.

Губернатор распорядился установить в больницах с большим потоком пациентов дезинфекционные тоннели. Он отметил, что часть медучреждений уже обеспечена такой аппаратурой, для комфортного и безопасного труда врачей работу необходимо продолжать, сообщили в пресс-службе регионального правительства.