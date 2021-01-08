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Общество

Родители с детьми предпочли деревянной горке склон набережной

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На набережной любители зимних развлечений устроили себе экстремальную забаву - скоростной спуск со склона прямиком до середины Суры. В двух шагах от импровизированного трамплина установлен санкционированный аттракцион. Правда, популярностью он не пользуется.

«Деревянная горка - с большим уклоном и выходит на дорогу, всю ватрушку там подерешь и там опаснее», - объяснила жительница Пензы Дарья.

«Деревянная горка сделана из досок, может сломаться. Гвозди вытаскиваются от эксплуатации. Наверно, дерево не очень качественно обработано, о задиры какие-нибудь можно пораниться», - отметил житель Пензы Сергей.

Выбравшие для катания снежный спуск к реке, вероятно, ориентируются на рыбаков, которые выступают своеобразным гарантом безопасности. Если они появились на льду - значит, он достаточно толстый, чтобы выдержать вес взрослого человека.

Светлана Анисимова решила не испытывать судьбу и предпочла отправить внука развлекаться на деревянной горке, а не на склоне набережной.

«Конечно, опасно, если там никто не сторожит. Там иногда папы сторожат, чтобы не скатились, а так боится», - рассказала женщина.

Погода располагает к активному отдыху. Но уже на следующей неделе, по прогнозам пензенских синоптиков, температура воздуха понизится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

делайте вывод, мастера!

Гость||

На деревянной горке слишком резкий переход с наклонной плоскости на ровную поверхность. Кататься на ней не комфортно. Делали её, как обычно рукожопые мастера , на отвали. Всё что от чиновников якобы для народа всё через х. и через ж.

Гость||

А из говна и палок, по-другому не бывает.катайтесь,радуйтесь...

Гость||

Это без его ведома ставят:обсуждение новости закрыто.Народ желает сказать спасибо ему и партии за добрые дела,но кому-то это не нравится!!!

Имя: Гость
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