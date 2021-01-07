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Общество

В Спасском соборе Пензы впервые прошла рождественская служба

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В четверг, 7 января, в Спасском кафедральном соборе Пензы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим провел праздничную литургию.

После окончании службы владыка поздравил всех православных пензенцев со светлым праздником Рождества Христова, отметив, что это первое за много лет богослужение в храме.

«Мы строили этот храм не очень мало времени. Но, учитывая то, что в основном были пожертвования, это совсем небольшой срок», - обратился глава пензенской митрополии к прихожанам. Он поблагодарил всех верующих, сделавших вклад в возведение святыни.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на богослужении, в свою очередь пообещал: «Мы сделаем все для того, чтобы в марте-апреле этого года здесь приступили к активной работе по росписи».

«В дар владыке губернатор передал макет Спасского кафедрального собора», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В дар владыке губернатор передал макет Спасского кафедрального собора»
От неизмеримых щедрот своих.

Гость||

Сколько лямов откатили в воровской общак с сей забавы ? Или по таким праздникам они сугубо к себе в карман играли ?

Гость||

А за сколько бюджетных тугриков макет по ведомости прошёл? В какую сумму обошлась налогоплательщикам картонная поделка?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«В дар владыке губернатор передал макет Спасского кафедрального собора»
От неизмеримых щедрот своих.
За чей счет?

Гость||

Гость писал(a):

А за сколько бюджетных тугриков макет по ведомости прошёл? В какую сумму обошлась налогоплательщикам картонная поделка?
?????

Гость||

Иван, какое отношение ты имеешь к росписи культового здания???

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

12 миллиардов в этом торговом центре. Вместо больниц, дорог, мостов, детских садов...

Гость||

Сколько было выписано штрафов персонажам 65+,которые там присутствовали?

Гость||

Обменяли культуру, порядочность, образование на попов, воров и террористов глуповатых ...

Гость||

Гость писал(a):

Сколько было выписано штрафов персонажам 65+,которые там присутствовали?
Их добровольно уже внутри обилечивали без чеков и налогов.

Гость||

Какое забавное стадо на фото.

Гость||

Ожидаемо, массовые нарушения!

Почти все участники шабаша 65+

Никакой социальной дистанции между ними нет.

Гость||

Исстари стоял храм - кто уничтожил святыню. Это культурное

наследие. Его полностью не восстановить. Государство без религии не должно существовать. Беда в том что у руля бандиты - хапать.

Гость||

пастыри и пасомые

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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