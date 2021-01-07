В Спасском соборе Пензы впервые прошла рождественская служба

07.01.2021 | 11:02

В четверг, 7 января, в Спасском кафедральном соборе Пензы митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим провел праздничную литургию.

После окончании службы владыка поздравил всех православных пензенцев со светлым праздником Рождества Христова, отметив, что это первое за много лет богослужение в храме.

«Мы строили этот храм не очень мало времени. Но, учитывая то, что в основном были пожертвования, это совсем небольшой срок», - обратился глава пензенской митрополии к прихожанам. Он поблагодарил всех верующих, сделавших вклад в возведение святыни.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на богослужении, в свою очередь пообещал: «Мы сделаем все для того, чтобы в марте-апреле этого года здесь приступили к активной работе по росписи».

«В дар владыке губернатор передал макет Спасского кафедрального собора», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.