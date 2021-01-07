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Общество

Пензенцам рассказали, как уберечься от пищевых токсикоинфекций

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили жителям региона, как избежать пищевых токсикоинфекций, вызванных золотистым стафилококком, протеем, условно-патогенными энтеробактериями и другими микроорганизмами, накопившимися в продуктах и готовых блюдах.

Наиболее опасными являются многокомпонентные салаты (особенно заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень. Их надо готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, а остатки хранить не более суток, соблюдая температурный режим.

При покупке готовой продукции в магазине нужно обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Для полуфабрикатов и мясных изделий обязательна повторная термообработка. Безусловно, не стоит рисковать здоровьем, делая покупки в местах несанкционированной торговли.

Домашнему кулинару следует помнить несколько правил. Перед началом работы и после контакта с сырой продукцией нужно тщательно мыть руки. Для сырого и готового изделия используются разные разделочные доски и ножи. Овощи, фрукты и зелень тщательно промывают и ополаскивают кипятком. Рубленое мясо заготавливают не ранее чем за сутки. А на одной полке в холодильнике не хранят готовые блюда и сырые мясо и рыбу.

«При появлении симптомов кишечной инфекции или пищевого отравления (расстройство пищеварения, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул) ни в коем случае нельзя готовить пищу для семьи и гостей. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением», - предупредили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Рост благосостояния населения у 99% россиян проходит совершенно бессимптомно.

***

Впервые не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за отсутствия денег.

***

В мире появилась новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровые .

***

Гость||

Поменьше всего покупать в «пятёрочках»

Гость||

Лярву с себя согнать и все будет хорошо!

Имя: Гость
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