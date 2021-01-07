Пензенцам рассказали, как уберечься от пищевых токсикоинфекций

07.01.2021 | 12:45

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили жителям региона, как избежать пищевых токсикоинфекций, вызванных золотистым стафилококком, протеем, условно-патогенными энтеробактериями и другими микроорганизмами, накопившимися в продуктах и готовых блюдах.

Наиболее опасными являются многокомпонентные салаты (особенно заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень. Их надо готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, а остатки хранить не более суток, соблюдая температурный режим.

При покупке готовой продукции в магазине нужно обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Для полуфабрикатов и мясных изделий обязательна повторная термообработка. Безусловно, не стоит рисковать здоровьем, делая покупки в местах несанкционированной торговли.

Домашнему кулинару следует помнить несколько правил. Перед началом работы и после контакта с сырой продукцией нужно тщательно мыть руки. Для сырого и готового изделия используются разные разделочные доски и ножи. Овощи, фрукты и зелень тщательно промывают и ополаскивают кипятком. Рубленое мясо заготавливают не ранее чем за сутки. А на одной полке в холодильнике не хранят готовые блюда и сырые мясо и рыбу.

«При появлении симптомов кишечной инфекции или пищевого отравления (расстройство пищеварения, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул) ни в коем случае нельзя готовить пищу для семьи и гостей. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением», - предупредили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.