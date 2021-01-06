В Успенском соборе готовятся к торжественному богослужению

06.01.2021 | 18:22

В Успенском соборе идут последние приготовления к торжественному богослужению. Во дворе у стен храма установлен рождественский вертеп. Внутри Царские врата и Вифлеемская звезда уже украшены венками из еловых веток, шишек и декоративных растений.

Флорист Вера Тельнова всегда с особым трепетом и ответственностью занимается оформлением храма.

«Этот праздник мы всегда очень ждем, готовимся к нему долго. Цвет преобладает белый, могут быть любые цветы», - рассказала она.

В этот раз выбор церковного флориста пал на бутоны брассики (декоративной капусты) и хризантемы. Но основную роль в таких композициях играют зеленые ветки ели и сосны, которые символизируют вечную жизнь и спасение.

«Эти моменты праздника самые счастливые - когда все готово, когда все красиво, когда все радостно. Мы улыбаемся и счастливы», - поделилась флорист.

В рождественскую ночь при свете десятков свечей прихожане смогут оценить внутреннее убранство храма, которое сохранится вплоть до Крещения.

Накануне торжественного богослужения специалисты МЧС осмотрели и декор, и имеющиеся в стенах церкви первичные средства пожаротушения.

«Подсвечники должны располагаться на негорючем основании в устойчивом положении, чтобы исключить их опрокидывание. Все горючие материалы, которые временно размещаются в молельном зале, должны размещаться на расстоянии не менее полутора метров от источников открытого огня», - пояснил заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Алексей Виноградов.

В канун одного из 12 великих православных праздников сотрудники МЧС напомнили служителям о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности, обратив внимание и на эвакуационные пути.

«Храмы - дома Божии испокон веков на Руси строились, чтобы можно было безопасно выйти», - заверил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов.

«Сотрудниками Главного управления МЧС России по Пензенской области на период проведения праздничных богослужений в храмах и церквях будет осуществляться дежурство», - отметил Алексей Виноградов.

По традиции в рождественскую ночь митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит литургию, которая пройдет в Спасском кафедральном соборе. Его площадь позволит вместить всех желающих даже при условии соблюдения дистанции.