Сетевое издание|18+|Среда|6 янв 2021|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Успенском соборе готовятся к торжественному богослужению

Печать

В Успенском соборе идут последние приготовления к торжественному богослужению. Во дворе у стен храма установлен рождественский вертеп. Внутри Царские врата и Вифлеемская звезда уже украшены венками из еловых веток, шишек и декоративных растений.

Флорист Вера Тельнова всегда с особым трепетом и ответственностью занимается оформлением храма.

«Этот праздник мы всегда очень ждем, готовимся к нему долго. Цвет преобладает белый, могут быть любые цветы», - рассказала она.

В этот раз выбор церковного флориста пал на бутоны брассики (декоративной капусты) и хризантемы. Но основную роль в таких композициях играют зеленые ветки ели и сосны, которые символизируют вечную жизнь и спасение.

«Эти моменты праздника самые счастливые - когда все готово, когда все красиво, когда все радостно. Мы улыбаемся и счастливы», - поделилась флорист.

В рождественскую ночь при свете десятков свечей прихожане смогут оценить внутреннее убранство храма, которое сохранится вплоть до Крещения.

Накануне торжественного богослужения специалисты МЧС осмотрели и декор, и имеющиеся в стенах церкви первичные средства пожаротушения.

«Подсвечники должны располагаться на негорючем основании в устойчивом положении, чтобы исключить их опрокидывание. Все горючие материалы, которые временно размещаются в молельном зале, должны размещаться на расстоянии не менее полутора метров от источников открытого огня», - пояснил заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Алексей Виноградов.

В канун одного из 12 великих православных праздников сотрудники МЧС напомнили служителям о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности, обратив внимание и на эвакуационные пути.

«Храмы - дома Божии испокон веков на Руси строились, чтобы можно было безопасно выйти», - заверил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов.

«Сотрудниками Главного управления МЧС России по Пензенской области на период проведения праздничных богослужений в храмах и церквях будет осуществляться дежурство», - отметил Алексей Виноградов.

По традиции в рождественскую ночь митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит литургию, которая пройдет в Спасском кафедральном соборе. Его площадь позволит вместить всех желающих даже при условии соблюдения дистанции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Храмы - дома Божии испокон веков на Руси строились,
Дома Бога да,но речь идёт про ТЦ,на эти дома похожие.В храмах нельзя торговать,да и замков в храмах нет.Вот зачем Богу замки на дверях?Для меня,человека верующего в Бога,видеть замки и видеонаблюдение в этих помещениях,есть богохульство.А то что сегодня гундяй лупанул вообще выходит за рамки разумного.Он ковид поставил в один ряд с Богом и всем неверующим угрожал смертью.С Мамоном наверное?

Гость||

Гость писал(a):

Дома Бога да,но
согласен рпц себя сильно дискридитировала в моем понимании веры, когда кругом люди в форме, торговля, иерархи похожи на чиновников и вообще сами службы делаются какой то полуофицильной церемонией, кругом контроль создается впечатление что может не местом ли ошибаешься когда туда приходишь в поисках благодати

Гость||

Давай быки загоняй бабло

Гость||

Интересно за чей счет? Платежи за капремонт и-за этого повысили?

Гость||

Кирилёнок сказал не верить в бога опастность! в чем? Науку уже отминили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте