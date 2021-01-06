В Пензе откроют центр опережающей профессиональной подготовки

06.01.2021 | 10:11

В 2021 году в Пензе появится центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Сообщение об этом появилось во вторник, 5 января, в Telegram-канале региона.

«Центр займется профессиональной ориентацией, ускоренным обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям», - поясняется в аккаунте.

Предполагается, что центр ежегодно сможет оказывать услуги не менее чем 4 000 человек.

«При разработке программ ЦОПП будет учитывать данные о востребованности рабочих кадров на территории Пензенской области, а также профессии из перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда», - добавляется в Telegram-канале.

Что касается безработицы, то, как в декабре сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан, ситуация стабилизировалась в октябре 2020 года, тогда же пошло уменьшение.

Самый высокий показатель, который фиксировался в области, - 34 800 безработных. Сейчас он равен 21 820.