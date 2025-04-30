Общество

МРОТ предлагают повысить до 34 000 рублей

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Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 34 000 рублей с 1 января 2026 года. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Крмое того, предлагается ввести почасовую оплату труда при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени. Ее размер должен составлять 300 рублей в час, причем этот показатель подлежит ежегодной индексации в зависимости от индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

«Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель», - цитирует «Парламентская газета» председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Авторы инициативы напомнили в пояснительной записке, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести уровень МРОТ минимум до 35 000 рублей.

«Однако аналитики полагают, что такой уровень инфляции в 2026 году вряд ли достижим с учетом волатильности курса рубля, санкций и высоких бюджетных расходов», - указали разработчики законопроекта.

Поэтому парламентарии предложили повысить МРОТ до 34 000 рублей. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2026 года.

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