В Рождество на охрану порядка выйдут более 100 росгвардейцев

В Пензенской области более 100 сотрудников Росгвардии станут следить за безопасностью жителей в рождественскую ночь.
Об этом пресс-служба регионального управления сообщила во вторник, 5 января.
Росгвардейцы присоединятся к сотрудникам полиции, которые также будут нести дежурство в православных церквях и храмах, где пройдут праздничные богослужения.
Ранее сообщалось, что обеспечением общественного порядка и безопасности граждан в ночь на 7 января займутся более 450 полицейских, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.
С расписанием рождественских служб в Спасском кафедральном соборе Пензы можно ознакомиться здесь.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):А он разве не закрыт из-за пандемии??