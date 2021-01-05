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Общество

В Рождество на охрану порядка выйдут более 100 росгвардейцев

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В Пензенской области более 100 сотрудников Росгвардии станут следить за безопасностью жителей в рождественскую ночь.

Об этом пресс-служба регионального управления сообщила во вторник, 5 января.

Росгвардейцы присоединятся к сотрудникам полиции, которые также будут нести дежурство в православных церквях и храмах, где пройдут праздничные богослужения.

Ранее сообщалось, что обеспечением общественного порядка и безопасности граждан в ночь на 7 января займутся более 450 полицейских, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

С расписанием рождественских служб в Спасском кафедральном соборе Пензы можно ознакомиться здесь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С расписанием рождественских служб в Спасском кафедральном
А он разве не закрыт из-за пандемии??

Гость||

Кого и от кого они ораняют? У нас,что война?И причём тут храмы,вообще?Эх и чушь...

Гость||

Безмасочников будут отлавливать, защитники!

Гость||

Массовые мероприятия запрещены, елки для деток тоже, а на службах столпотворение будет-это нормально, можно проводить, ага, двойные стандарты!

Гость||

"елки для деток" всегда дети были,а сейчас -детки,которым до 18 лет сопли подтирают. Детки вроде у гладиолуса,или у пчел на крайний случай.

Гость||

Растят маменькиных сыночков,а потом удивляются,что мужиков порядочных нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С расписанием рождественских служб в Спасском кафедральном соборе Пензы можно ознакомиться здесь.
Россия - это светское государство. Либо объявите СМИ «ПензаИнформ» ресурсом РПЦ, либо оденьте трусы.

Имя: Гость
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