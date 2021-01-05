В Рождество на охрану порядка выйдут более 100 росгвардейцев

05.01.2021 | 11:20

В Пензенской области более 100 сотрудников Росгвардии станут следить за безопасностью жителей в рождественскую ночь.

Об этом пресс-служба регионального управления сообщила во вторник, 5 января.

Росгвардейцы присоединятся к сотрудникам полиции, которые также будут нести дежурство в православных церквях и храмах, где пройдут праздничные богослужения.

Ранее сообщалось, что обеспечением общественного порядка и безопасности граждан в ночь на 7 января займутся более 450 полицейских, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

С расписанием рождественских служб в Спасском кафедральном соборе Пензы можно ознакомиться здесь.