В Кузнецке с начала года родилось четверо малышей

05.01.2021 | 14:00

С начала 2021 года в Кузнецке увидели свет четверо малышей - два мальчика и две девочки. Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Первым 1 января в 19:20 родился мальчик. 2 января на свет появились двое ребятишек - мальчик и девочка. 4 января обрадовала родителей своим рождением еще одна девочка», - уточнили в мэрии.

Все дети и их матери чувствуют себя хорошо. Первая выписка из городского роддома запланирована на 6-е число.

«По традиции, соблюдаемой с 2012 года, родителям малышей в день выписки вручат «Свидетельства земляка», - добавили в пресс-службе.

В Пензе первой в новом году родилась девочка весом почти четыре килограмма. Ее приняли в перинатальном центре в 6:00.

На днях кузнечанки пожаловались на условия пребывания в роддоме.

«Складывается впечатление, что в тюрьме заключенные проживают с гораздо большим комфортом, чем в родильном доме города Кузнецка. На кроватях спать невозможно, наверное, еще с 80-х годов некоторые там остались, а вот воде хочу отдать отдельное внимание. Вода - это, наверное, самое худшее.

Проще не мыться совсем, потому что смысла особого нет - ходить пахнуть канализационным г...ном или просто ходить пахнуть естественно, с грязной головой) И это не только мое мнение. Так вот вопрос: почему это все замалчивают? Улучшить элементарные условия в единственном роддоме - это что-то сверхзапредельное», - высказалась местная жительница.