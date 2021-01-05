Сетевое издание|18+|Вторник|5 янв 2021|14:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке с начала года родилось четверо малышей

Печать

С начала 2021 года в Кузнецке увидели свет четверо малышей - два мальчика и две девочки. Об этом во вторник, 5 января, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Первым 1 января в 19:20 родился мальчик. 2 января на свет появились двое ребятишек - мальчик и девочка. 4 января обрадовала родителей своим рождением еще одна девочка», - уточнили в мэрии.

Все дети и их матери чувствуют себя хорошо. Первая выписка из городского роддома запланирована на 6-е число.

«По традиции, соблюдаемой с 2012 года, родителям малышей в день выписки вручат «Свидетельства земляка», - добавили в пресс-службе.

В Пензе первой в новом году родилась девочка весом почти четыре килограмма. Ее приняли в перинатальном центре в 6:00.

На днях кузнечанки пожаловались на условия пребывания в роддоме.

«Складывается впечатление, что в тюрьме заключенные проживают с гораздо большим комфортом, чем в родильном доме города Кузнецка. На кроватях спать невозможно, наверное, еще с 80-х годов некоторые там остались, а вот воде хочу отдать отдельное внимание. Вода - это, наверное, самое худшее.

Проще не мыться совсем, потому что смысла особого нет - ходить пахнуть канализационным г...ном или просто ходить пахнуть естественно, с грязной головой) И это не только мое мнение. Так вот вопрос: почему это все замалчивают? Улучшить элементарные условия в единственном роддоме - это что-то сверхзапредельное», - высказалась местная жительница.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте