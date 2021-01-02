Сетевое издание|18+|Суббота|2 янв 2021|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе первой в новом году родилась девочка

Печать

Впервые за много лет новогодняя ночь выдалась спокойной для пензенских акушеров. Первый малыш 2021-го появился на свет в перинатальном центре в 6:00 - девочка весом почти четыре килограмма.

В городском роддоме радостное событие случилось в 10:06. Мама хочет назвать дочку Александрой. Не ожидала, что все случится в самом начале года, и уверена: это чудо.

«Радость и счастье. Наконец-то! Долгожданная», - рассказала молодая мама Елена Дорофеева.

Затем врачи приняли двух мальчиков.

«Раньше получилось, планировала чуть позже. Хотела родить 14-го», - поделилась молодая мама Юлия Островитина.

«Я не планировала, но хотела 1-го числа, и вот так все у меня вышло, как хотела», - молодая мама Алена Толчкова.

Светлана Савушкина мечтала успеть до 31 декабря, чтобы не оставаться в больничной палате. Малышка Мира исполнила желание мамы - родилась 28-го.

«Очень переживала, что не успеем до Нового года. Хотелось встретить первый Новый год с семьей полностью уже. Все-таки получилось так, что встретили полным составом», - пояснила Светлана.

Все меры предосторожности в роддоме приняты, за год пандемии систему отладили до идеала.

«У нас нет беременных, которые заболели ковидом, потому что при поступлении они обследованы и имеют отрицательные мазки. Но масочный режим у нас соблюдался - как до пандемии, так и сейчас он у нас продолжается», - сообщила врач - акушер-гинеколог Ольга Казаченко.

Никогда еще акушерам не приходилось работать в таком режиме. Обычно они не успевали даже присесть отдохнуть. К примеру, 1 января 2019-го с четырех утра приняли 20 новорожденных.

В 2020-м нелегкая смена началась до зари - к вечеру первого дня в палатах уже громко кричали 11 детей.

В 2019-м в городском роддоме появились на свет 4 296 малышей, чуть меньше было в прошлом. В 2021-м беби-бума врачи не прогнозируют из-за пандемии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021-м беби-бума врачи не прогнозируют из-за пандемии.
Пандемия тут ни причём.В стране бардак,стабильности нет,зарплата на уровне африканских стран,образование и медицина платные.Только дура сейчас осмелится рожать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте