В Пензе первой в новом году родилась девочка

02.01.2021 | 17:45

Впервые за много лет новогодняя ночь выдалась спокойной для пензенских акушеров. Первый малыш 2021-го появился на свет в перинатальном центре в 6:00 - девочка весом почти четыре килограмма.

В городском роддоме радостное событие случилось в 10:06. Мама хочет назвать дочку Александрой. Не ожидала, что все случится в самом начале года, и уверена: это чудо.

«Радость и счастье. Наконец-то! Долгожданная», - рассказала молодая мама Елена Дорофеева.

Затем врачи приняли двух мальчиков.

«Раньше получилось, планировала чуть позже. Хотела родить 14-го», - поделилась молодая мама Юлия Островитина.

«Я не планировала, но хотела 1-го числа, и вот так все у меня вышло, как хотела», - молодая мама Алена Толчкова.

Светлана Савушкина мечтала успеть до 31 декабря, чтобы не оставаться в больничной палате. Малышка Мира исполнила желание мамы - родилась 28-го.

«Очень переживала, что не успеем до Нового года. Хотелось встретить первый Новый год с семьей полностью уже. Все-таки получилось так, что встретили полным составом», - пояснила Светлана.

Все меры предосторожности в роддоме приняты, за год пандемии систему отладили до идеала.

«У нас нет беременных, которые заболели ковидом, потому что при поступлении они обследованы и имеют отрицательные мазки. Но масочный режим у нас соблюдался - как до пандемии, так и сейчас он у нас продолжается», - сообщила врач - акушер-гинеколог Ольга Казаченко.

Никогда еще акушерам не приходилось работать в таком режиме. Обычно они не успевали даже присесть отдохнуть. К примеру, 1 января 2019-го с четырех утра приняли 20 новорожденных.

В 2020-м нелегкая смена началась до зари - к вечеру первого дня в палатах уже громко кричали 11 детей.

В 2019-м в городском роддоме появились на свет 4 296 малышей, чуть меньше было в прошлом. В 2021-м беби-бума врачи не прогнозируют из-за пандемии.