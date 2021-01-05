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Общество

В больнице им. Бурденко рассказали о перенесших COVID-19 медиках

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В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко коронавирус перенесли многие сотрудники. Об этом заведующая инфекционным отделением Елена Демчук рассказала в интервью «Улице Московской», которое было размещено на официальной странице медучреждения в Instagram в понедельник, 4 января.

«Переболели как врачи, так и медсестры, и младший медперсонал. Некоторые болели тяжело, но так как возраст работающих в основном меньше 60, то и на реабилитацию уходило меньше времени. Но повторяю, что некоторые болели очень тяжело. У нас есть и потери в больнице, но не среди тех, кто работал в красной зоне. Видимо, благодаря СИЗ они оказались более защищенными», - констатировала Елена Демчук.

Сама она тоже столкнулась с опасным недугом.

«Когда ты переболел, то понимаешь, что на какое-то время защищен теми антителами, которые у тебя есть, и это дает возможность работать более спокойно», - отметила заведующая отделением.

Она пояснила, что сотрудников старше 65 лет сразу же отстранили от работы в красной зоне. В инфекционном отделении трудились те, кто прошел переобучение. Среди них, к примеру, были хирурги, нефрологи, гастроэнтерологи, неврологи, косметологи, врачи-физиотерапевты. Пульмонологов по факту оказалось мало - единицы.

«Коллектив был огромный. Стоит отметить, что врачи, как на войне, показали себя с лучшей стороны. Только лучшие воспоминания о тех, с кем я проработала за это время. Врачам же пришлось сейчас вернуться к плановым и экстренным пациентам. Кто-то пришел к нам, кто-то ушел от нас. Я надеюсь, врачи-стажеры с нами будут до окончания работы инфекционного отделения», - высказалась Елена Демчук.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

заолебали новостями про этот ковид, мало кого уже это интересует как будто поговорить больше не о чем

Гость||

О чём, подскажи, заолебаный.

Гость||

Вот бы вместо рассказов лучше бы наладили бесплатно брать у переболевших ковидом анализ крови на антитела. Если есть антитела значит заорал а если нет значит ошибочно тест показал.

Гость||

Зачем же орать-то

Имя: Гость
Комментарий:

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