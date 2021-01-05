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Общество

Областной оперштаб озвучил новые данные по зараженным коронавирусом

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Во вторник, 5 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 197 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

Как уточняется, детей среди этих пациентов нет.

160 новых инфицированных - жители Пензы, 11 - Бессоновского района, по 7 - города Заречного и Лунинского района, 4 - Пензенского, 3 - Иссинского, 2 - Шемышейского, по 1 - Башмаковского, Кузнецкого и Сердобского районов.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 выявили у 27 046 человек, в том числе у 2 467 несовершеннолетних.

Число жертв коронавируса достигло 332. Здоровыми назвали 21 738 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот бы ещё организовали бесплатно переболевшиМ ковидом анализ крови на антитела. Что бы уж точно знать болел ковидом или нет.

Имя: Гость
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