Областной оперштаб озвучил новые данные по зараженным коронавирусом

05.01.2021 | 10:05

Во вторник, 5 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 197 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

Как уточняется, детей среди этих пациентов нет.

160 новых инфицированных - жители Пензы, 11 - Бессоновского района, по 7 - города Заречного и Лунинского района, 4 - Пензенского, 3 - Иссинского, 2 - Шемышейского, по 1 - Башмаковского, Кузнецкого и Сердобского районов.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 выявили у 27 046 человек, в том числе у 2 467 несовершеннолетних.

Число жертв коронавируса достигло 332. Здоровыми назвали 21 738 пациентов.