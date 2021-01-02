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Общество

Из вновь заболевших COVID-19 каждый третий - ребенок

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В субботу, 2 января, региональный оперативный штаб подтвердил информацию сайта стопкоронавирус.рф о 201 новом случае заболевания COVID-19 в регионе.

Среди заболевших - 68 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет (33% случаев).

В общей сложности за время пандемии заболело 26 445 человек, в том числе 2 409 несовершеннолетних.

В Пензе зафиксировано 154 новых случая заболевания (76%), в Бессоновском районе - 13, в Каменском - 11, Тамалинском - 7, в городе Заречном - 6, в Иссинском районе - 5, в Пензенском - 3, в Пачелмском - 2.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вирус не представляет опасности для детей, как и для подавляющего большинства взрослых

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