Из вновь заболевших COVID-19 каждый третий - ребенок

02.01.2021 | 12:42

В субботу, 2 января, региональный оперативный штаб подтвердил информацию сайта стопкоронавирус.рф о 201 новом случае заболевания COVID-19 в регионе.

Среди заболевших - 68 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет (33% случаев).

В общей сложности за время пандемии заболело 26 445 человек, в том числе 2 409 несовершеннолетних.

В Пензе зафиксировано 154 новых случая заболевания (76%), в Бессоновском районе - 13, в Каменском - 11, Тамалинском - 7, в городе Заречном - 6, в Иссинском районе - 5, в Пензенском - 3, в Пачелмском - 2.