22 сентября в Пензенской области потеплеет

21.09.2025 | 16:00

В понедельник, 22 сентября, в Пензенской области ожидается близкая к летней погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на +8...+13 градусах. Днем температура поднимется до +27, к вечеру станет прохладнее - до +20.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду. Осадков не предвидится.

Ранее синоптики сообщили, что в регионе продолжает властвовать антициклон.

22 сентября в народном календаре - день Акима и Анны. Предки верили, что ясное небо предвещает долгую осень и позднюю зиму.