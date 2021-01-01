Ситуация с коронавирусом в Пензенской области в режиме онлайн

01.01.2021 | 12:25

У жителей Пензенской области есть возможность следить в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в регионе и принимаемыми в соответствии с ней мерами.

1 января 2021 года стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 196 жителей Пензенской области.

Среди заболевших - 2 ребенка в возрасте 8 и 11 лет. В общей сложности за время пандемии заболело 26 244 человека, в том числе 2 341 несовершеннолетний.

В Пензе зафиксировано 132 новых случая заболевания (67%), в Башмаковском районе - 15, в Бессоновском - 13. 12 заболевших проживают в Нижнеломовском районе, 6 человек - в городе Заречном, по 5 - в Пензенском и Шемышейском районах, по 2 - в Лунинском, Спасском и Тамалинском, по 1 - в Белинском и Земетчинском районах.

Здесь можно ознакомиться с ситуацией по коронавирусу в Пензенской области в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре 2020 года.