Ситуация с коронавирусом в Пензенской области в режиме онлайн

05.05.2020 | 11:46

У жителей Пензенской области появилась возможность следить в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в регионе и принимаемыми в соответствии с ней мерами.

5 мая подтвердилось еще 30 случаев заражения коронавирусом. Итого - 569. Среди новых больных - двое детей 3 и 13 лет, остальным от 19 лет до 81 года.

На этот раз случаи заболевания опасной инфекцией распределились по области так: Пенза - 16, Каменский и Сосновоборский районы - по 3, Белинский и Городищенский - по 2, Шемышейский, Сердобский, Малосердобинский и Пензенский - по 1.

В этот день стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии.

На 4 мая в регионе зарегистрировали 539 случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 27 человек. Среди новых пациентов - 3-летний ребенок. Возраст взрослых заразившихся от 20 до 83 лет.

В оперштабе сообщили, что за сутки из больницы выписали 18 пациентов. Таким образом, число выздоровевших составило 193.

3 мая стало известно, что коронавирус подтвердился у еще 31 жителя области. Количество случаев опасной инфекции составило 512.

Среди новых пациентов годовалый ребенок, а также два подростка в возрасте 12 и 15 лет. Возраст взрослых заразившихся от 34 лет до 81 года.

В оперативном штабе обнародовали информацию о еще одной смерти пациента с коронавирусом. Скончался 56-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца. Причиной специалисты назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.

2 мая количество случаев заболевания снизилось по сравнению с предыдущими днями - 33.

Среди заболевших один 16-летний подросток, остальным пациентам от 19 лет до 81 года. Таким образом, зараженных несовершеннолетних теперь 22: 17 детей от 1 месяца до 10 лет и 5 подростков.

Общее количество заболевших в регионе - 481. С начала распространения инфекции выздоровели 170 (+22 за сутки) человек, умерли 7.

1 мая в регионе прибавилось еще 42 заболевших, их общее количество составило 448.

Среди вновь выявленных заболевших 10-летний ребенок. Таким образом, зараженных несовершеннолетних теперь 21: 17 детей от 1 месяца до 10 лет и 4 подростка. Возраст остальных пациентов - от 32 до 84 лет, преобладают лица старше 60.

Под наблюдением в регионе находится 2 881 человек, снято с наблюдения - 7 277. 7 человек умерли, 148 (+16 за сутки) пациента выздоровели.

30 апреля в регионе подтвердилось еще 42 случая заражения коронавирусом. Общее число - 406.

Среди новых пациентов трое детей: 1 года и двое 13-летних. Возраст остальных заболевших - от 23 до 85 лет. Таким образом, зараженных несовершеннолетних теперь 20: 16 малышей от 1 месяца до 9 лет и 4 подростков.

Выздоровевших 116, умерших - 7.

29 апреля оперштаб подтвердил еще 42 случая заражения коронавирусом. Итого - 364.

Среди новых пациентов трое малышей в возрасте 3 месяцев, 1 года и 6 лет. Таким образом, общее количество зараженных несовершеннолетних теперь составляет 17: из них 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

Остальным 39 новым заболевшим от 20 до 88 лет, уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирусом заразились 364 жителя региона, выздоровели 96 человек, 7 - умерли. Пять человек находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.

С тем, как случаи заражения распределились по районам области, можно ознакомиться на карте.

28 апреля в оперативном штабе региона подтвердили 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных теперь составляет 322.

Среди тех, чьи тесты на заражение новой инфекцией оказались положительными за последние сутки, - двое детей в возрасте 1 года и 7 лет. Остальным больным от 21 до 81 года.

Таким образом, в регионе опасную болезнь выявляли у 12 малышей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и у двух 15-летних подростков.

28 апреля стало известно о том, что скончался 86-летний мужчина, болевший коронавирусом. Причина смерти - инсульт, имелись тяжелые множественные сопутствующие заболевания. Число умерших стало равняться 7.

В этот же день выписали еще 17 человек, в том числе беременную женщину. Общее количество вылечившихся - 93.

27 апреля стало известно о 22 новых случаях COVID-19 в области. Это пациенты из Пензы, Каменки, Бессоновки, Спасска, Заречного, Сердобска, села Ломовка Лунинского района, Лунино, Кузнецка, села Мамадыш Камешкирского района.

Диагноз подтвердился у взрослых в возрасте от 18 лет до 81 года, а также у 5-летнего ребенка и 15-летнего подростка.

Количество случаев коронавируса в регионе составило 283.

В этот же день выписали 18 пациентов. Итого - 76 выздоровевших.

26 апреля в регионе зафиксировали 261 случай коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 6 пациентов. Возраст новых больных - от 48 до 86 лет.

Очаги были выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского.

Из больницы выписали еще 10 человек, успешно поборовших опасную болезнь: 8 взрослых и двух малышей в возрасте до 1 года.

25 апреля число заболевших увеличилось на 23 и достигло 255. Новыми пациентами в возрасте от 18 до 79 лет стали жители Пензы, Заречного, Сердобска, Нижнего Ломова, Пачелмы, Бессоновки, сел Грабово, Сосновка (Бессоновский район), Поим (Белинский район).

В этот же день 24 излечившихся от коронавируса человека выписались из больницы. Самому младшему из них - 2 года, самому старшему - 92. Таким образом, на эту дату количество выздоровевших составило 48.

Тогда же стало известно о том, что скончалась 71-летняя женщина, которой был диагностирован коронавирус. Сопутствующим заболеванием стала бронхиальная астма в смешанной форме. Пенсионерка стала шестым умершим пациентом.

24 апреля подтвердились тесты у еще 21 жителя региона. Количество заразившихся COVID-19 составило 232. Расширилась и география распространения инфекции, очаги выявили в селах Наумкино Шемышейского района и Котел Вадинского района. Новые больные проживают также в Пензе, Заречном и Сурске, Земетчине и Бессоновке.

Возраст новых пациентов от 18 лет до 81 года. Среди них есть и двое несовершеннолетних - месячный ребенок и 15-летний подросток.

Из больницы выписали еще 9 человек, успешно поборовших опасную болезнь. Таким образом, количество выздоровевших в области - 24.

23 апреля количество заразившихся коронавирусной инфекцией вновь увеличилось. За сутки прибавилось 15 пациентов. Теперь подтвержденных случаев COVID-19 в области - 211.

Возраст новых пациентов от 21 до 83 лет.

Также стало известно, что в регионе коронавирус выявили у еще одного годовалого ребенка. Таким образом, число детей, заразившихся опасной инфекцией, стало равно 8. Трем маленьким пациентам - 1 год, двум - 4, остальным - 1 месяц, 5 и 9 лет.

География новых случаев: Пенза, Каменка, села Лопатки (Бессоновский район), Поим и Невежкино (Белинский район), Дигилевка (Городищенский район).

В оперативном штабе рассказали, что из больницы с отрицательными результатами тестов выписали 33-летнюю женщину и ее 9-летнего ребенка. Об их госпитализации и подтвержденном коронавирусе стало известно 11 апреля.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали опасную инфекцию, составило 15. Количество больных в тяжелом состоянии, находящихся на искусственной вентиляции легких, - 4. Это люди пенсионного возраста.

22 апреля выяснилось, что в Пензенской области зарегистрировано еще 16 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных жителей региона составило 196. Возраст новых пациентов - от 19 до 83 лет.

География распространения: Пенза, село Явлейка Кузнецкого района, Заречный, поселок Чаадаевка Городищенского района, Кузнецк, город Белинский, Лопатино, село Сосновка Бессоновского района, село Генеральщино Лопатинского района.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2 585 человек, сняты с него 6 628. Из числа остающихся под наблюдением: 2 444 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими, и лица, имеющие подозрение на коронавирусную инфекцию; 141 - лица, прибывшие из зарубежных поездок.

По данным на 21 апреля, в регионе 180 заболевших (плюс 15). Среди них, помимо пензенцев, жители села Сосновка Бессоновского района, села Пяша Мокшанского района, села Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина. Новые пациенты в возрасте от 14 лет до 71 года.

На искусственной вентиляции легких находятся двое пациентов 78 и 90 лет. Их состояние оценивается как тяжелое, остальных больных - средней степени тяжести. Более половины имеют симптоматику ОРВИ без пневмонии.

21-го числа выписали еще четырех пациентов. Это женщины в возрасте 27, 32, 53 и 63 лет. Таким образом, количество выздоровевших теперь равняется 13.

20 апреля стало известно, что в Пензенской области подтвердилось 25 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных - 165 человек.

Среди пациентов один четырехлетний ребенок, возраст остальных - от 17 до 92 лет. Это жители Пензы, Кузнецка, Бессоновки, Сердобска, Русского Камешкира, сел Лопатки Бессоновского района, Казарка Никольского района, Мамадыш Камешкирского района, поселка Чаадаевка Городищенского района.

На ИВЛ в настоящее время 1 человек. Под меднаблюдением 2 250 человек, снято с наблюдения 6 569.

В этот же день троих человек выписали из больницы: это двое мужчин 35 и 69 лет и 22-летняя девушка.

По данным на 19 апреля, в регионе не выявлено новых заразившихся коронавирусом, количество случаев опасной инфекции составляет по-прежнему 140.

19-го числа оперативный штаб сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19. Умершие, двое мужчин 42 и 70 лет и 77-летняя женщина, страдали от хронических заболеваний. В их числе гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, рак крови.

18 апреля COVID-19 подтвердился еще у 21 жителя Пензенской области в возрасте от 19 до 92 лет. Детей среди них нет. Таким образом, в регионе зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Пензе, Заречном, селах Колышлей, Генеральщино Лопатинского района, в Богословке, Засечном и Золотаревке Пензенского района.

По данным на 17 апреля, в регионе подтвердилось 12 диагнозов «коронавирусная инфекция». Заболевшие - жители Пензы, Бессоновки, Каменки, Бессоновского и Пензенского районов. Количество пациентов с опасным вирусом составило 119.

В оперативном штабе сообщили о выздоровлении 22-летнего пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Молодой мужчина пробыл в больнице три недели. Число излечившихся от опасной болезни составило 5.

16 апреля стало известно о семи новых случаях заражения. Итого - 107. Двое умерли, четверо выписаны, остальные, в том числе шестеро детей (1 месяц, 1 год (двое), 4 года, 5 лет, 9 лет), проходят лечение. География новой инфекции продолжает расширяться.

В списке, кроме областного центра, значатся Заречный (3 случая), Кузнецк (7), Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский, Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.

15 апреля стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.

«Она находилась в реанимации около двух недель на искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, боровшихся за ее жизнь, скончалась», - написала Дина Черемушкина в своем ТГ-канале.

Зарегистрировано 16 новых случаев заражения COVID-19. Итого - 100. Среди пациентов трое детей. Возраст одного из них - 1 месяц, двух - 1 год. Их лечат в Пензенской областной детской больнице, у всех состояние удовлетворительное. Остальные больные с подтвержденным коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 84 лет.

По состоянию на 14 апреля в Пензенской области новых заболевших коронавирусом нет. В регионе по-прежнему числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.

14 апреля из центра специализированных видов медицинской помощи выписали троих пациентов в возрасте 31 года, 37 и 74 лет, перенесших коронавирусную инфекцию.

Пятеро из оставшихся 79 зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Примерно у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме. При этом вторая пациентка - женщина в возрасте 77 лет - находится в стабильно тяжелом состоянии.

Из числа остающихся под наблюдением (2 631): 882 - лица, прибывшие из зарубежных поездок; 1 749 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими из числа прибывших, имеющих подозрение на коронавирус.

13 апреля оперативный штаб сообщил о 17 случаях заражения коронавирусом в регионе. Итого - 84. Среди новых заболевших - 4-летний ребенок.

«Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от 4 лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что под наблюдением находится 2 631 человек, снято с него - 5 248. В вирусологической лаборатории обследовали 8 897 жителей региона (9 476 исследований), в лабораториях лечебной сети - 2 373 (2 798 исследований).

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение коронавирусом.

По данным на 12 апреля, в регионе не выявлено новых больных COVID-19. Всего случаев коронавирусной инфекции в регионе по-прежнему 67.

В оперштабе сообщили, что в Пензенской области внедрят новый метод лечения пациентов с опасным вирусом. Суть его состоит в том, что плазму крови выздоровевших людей переливают тяжелым больным. Это дает положительные результаты и способствует выздоровлению. Инновационный подход уже применяют медики в Москве.

На 11 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса нет.

По состоянию на 10 апреля в регионе насчитывается 67 человек с коронавирусом. Пришли подтверждения по ранее направленным на исследование пробам.

Заболевание коронавирусом подтвердилось у жителей Пензы, Русского Камешкира, Чаадаевки (Городищенский район), Старого Демкина (Шемышейский район), Бессоновки, Земетчина и Никольска. Это случаи как привозные, так и контактные.

Среди пациентов - люди разного возраста, в том числе 9-летний ребенок. Он госпитализирован вместе с мамой, у которой также тест на COVID-19 дал положительный результат.

В вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 7 624 человека, проведено 8 149 исследований. В лабораториях лечебной сети прошло 1 615 исследований, обследовано 1 438 человек.

Также стало известно, что первичные тесты на коронавирус оказались положительными у 4 жителей Заречного. С признаками болезни госпитализировали и нескольких пензенских медиков. Их точное количество не сообщается.

По данным на 9 апреля, новых случаев заражения COVID-19 в регионе не выявлено. Общее число больных опасным вирусом по-прежнему составляет 52 человека.

Под наблюдением находится 4 201 человек. Снято с наблюдения - 3 093. В вирусологической лаборатории обследовано 6 864 человека (7 363 исследования); в лабораториях лечебной сети - 1 351 человек (1 518 исследований).

8 апреля стало известно о еще одном человеке, зараженном коронавирусом. Итого - 52.

Двое человек в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние остальных пациентов удовлетворительное, стабильное. Не у всех пневмонии, есть подтвержденные пациенты с симптоматикой ОРВИ. Таких на порядок больше, чем тех, у кого диагностирована вирусная пневмония, пояснили в оперштабе.

7 апреля оперативный штаб сообщил о 19 новых случаях заражения COVID-19. Возраст пациентов - от 29 лет до 81 года, но преимущественно старше 60. Общее число заболевших - 51 человек.

Впервые уточнили, жители каких районов региона подхватили новую коронавирусную инфекцию: случаи подтверждены в Пензе, Заречном (2), Кузнецке (1), Наровчате (1), Белинском районе (1), Городищенском районе (1), Бессоновке (1).

Под наблюдением сейчас находятся 4 740 человек. В вирусологической лаборатории обследовали 5 714 жителей области (6 201 исследование), в лабораториях лечебной сети - 1 017 человек (1 108 исследований).

Дина Черемушкина назвала ситуацию ожидаемой и контролируемой, при этом подчеркнула, что, по мнению эпидемиологов, пик заболеваемости еще не пройден.

6 апреля стало известно, что коронавирусом заразились еще пять человек. Их возраст: 25, 27 лет, 53, 61, 63 года. Таким образом, заболевших на данный момент 32.

«К контактным случаям добавились случаи завоза коронавируса из-за границы (Армении) и Москвы. Все заболевшие находятся на лечении в центре спецвидов медицинской помощи, на ИВЛ по-прежнему двое, состояние остальных средней степени тяжести, стабильное, без ухудшения», - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

По данным на 5 апреля, новых больных нет. Зарегистрированных случаев по-прежнему 27. В больницу за последние сутки поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

Двое возрастных пациентов из 25 находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние остальных удовлетворительное.

По состоянию на 4 апреля новых зараженных не выявили. Под наблюдением находятся 4 502 человека. В этот день первую пациентку, Людмилу Лисину, выписали из больницы. Женщина выздоровела, анализы на COVID-19 у нее отрицательные. Ни один человек из ее контактной группы (244 лица) не заболел.

Митрополит Серафим в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции облетел регион с молитвой, совершив воздушный крестный ход.

3 апреля оперативный штаб заявил об 11 зараженных (в общем - 27). Это мужчины и женщины от 50 лет до 81 года. Одному из заболевших - 22, еще двоим - 33 и 37.

«Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе на карантине», - объяснила Дина Черемушкина.

Число наблюдаемых выросло до 4 459. В вирусологической лаборатории обследовано 4 808 человек (4 411 исследований), в лабораториях лечебной сети - 544 человека (586 исследований).

В тот же день главный врач областного центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин объяснил, чем отличаются симптомы ОРВИ и COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция очень контактная, она передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, на предметах может находиться до двух суток. В борьбе с этими инфекциями очень важна дисциплина. Две первые фазы - бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура не до таких высоких цифр может подняться и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха», - отметил доктор. По его словам, при гриппе симптомы более яркие: слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура, ломота в теле.

Также 3 апреля стало известно, что режим повышенной готовности в области продлится до 30 апреля.

В администрации Пензы уточнили, что нужно иметь при себе горожанам при передвижении по областному центру.

А в Заречном продемонстрировали образец справки, с которой жители города смогут свободно выезжать из него.

По данным на 2 апреля, новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировали. Под наблюдением 4 353 человека. Проведено 4 635 исследований (4 262 человека).

1 апреля оперштаб сообщил еще о четырех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом (в общем - 16). Это женщины в возрасте от 50 до 82 лет. Все 15 человек (один умер) лежат в центре спецвидов медпомощи.

Под наблюдением медиков на ту дату было уже 4 315 человек. Специалисты вирусологической лаборатории «ЦГЭ в Пензенской области» на наличие коронавируса проверили 3 748 человек (всего 4 748 исследований), через лаборатории лечебной сети прошло 199 (207 исследований).

Тогда же стало известно, что трое из пациентов лежат в реанимации: один на искусственной вентиляции легких, два на кислородной поддержке. Уточнялось, что состояние их стабильное, без ухудшения.

Пензенцам через громкоговорители стали напоминать о самоизоляции. На двух горожан составили протоколы за несоблюдение режима. Изолированные граждане начали выбрасывать мусор в окна.

31 марта коронавирусом заболели еще пятеро (в общем - 12). Возраст новых пациентов - 31, 56, 62, 75 и 81 год. Все они входили в контактную группу второй больной, как и прежние. Под наблюдением находились 4 112 человек, было проведено 3 728 тестов.

В тот же день в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19. Его смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

31-го же числа у депутата Михаила Лисина окончился карантин. В Пензе начали дезинфицировать уличные скамейки и остановочные павильоны.

30 марта количество зараженных равнялось семи. Суммарное число контактных, отрабатываемых по сформированному второй больной эпидемическому очагу, достигло 987 человек.

Уточнялось, что всего с периода начала мероприятий под медицинское наблюдение было поставлено 3 303 человека, из них находится под наблюдением - 3 003, снято с наблюдения - 300. Протестировано 2 892 человека (3 149 исследований).

Родителей призвали не выходить на детские площадки и не выводить малышей на прогулку. Патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии и полиции усилили. С этого дня и до особого распоряжения жителей региона старше 65 лет, а также больных обязали строго соблюдать режим самоизоляции.

29 марта стало известно, что коронавирус заподозрили еще у троих человек: двоих мужчин 22 и 82 лет и 62-летней женщины, входящих в контактную группу второй заболевшей.

Позднее COVID-19 подтвердился только у двоих из них. Таким образом, общее число заболевших равнялось семи.

28 марта фиксировалось пять заболевших коронавирусом. Все получали необходимую медицинскую помощь. По месту проживания пациентов выставили посты полиции.

По состоянию на 27 марта под наблюдением находились 1 984 человека. На коронавирус проверили 2 409 жителей региона (2 659 исследований).

В этот день глава региона внес в постановление изменения: в детсадах оставить только дежурные группы, рестораны, кафе, бары, ярмарки (за исключением дистанционной торговли) закрыть. То же самое касалось центров с непродовольственной группой товаров. Граждан призвали самоизолироваться.

26 марта оперштаб сообщил о трех зараженных женщинах в возрасте 59, 70 и 77 лет, контактировавших со второй больной (всего пять). Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Под наблюдением были 1 394 человека, 300 с него сняли.

В тот же день в Пензенской области решили закрыть кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, учреждения дополнительного образования. Концерты, спектакли, шоу и спортивные мероприятия отменили еще 16-го числа, как только вступило в силу постановление о введении режима повышенной готовности.

По данным на 25 марта, под наблюдением находился 891 человек, с начала наблюдений обследовали 1 712 жителей области, провели 1 949 тестов на коронавирус.

24 марта выяснилось, что с подозрением на COVID-19 госпитализировали 77-летнюю жительницу Пензы. На следующий день диагноз подтвердился. У пенсионерки выявили нетяжелую форму пневмонии. Ее лечение, по данным на тот период, проводилось без применения аппарата искусственной вентиляции легких. «Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - уточнял тогда оперштаб.

Первоначально круг контактных лиц пензячки был определен в количестве 87 человек, 25 марта он расширился до 168. Весь подъезд дома, где она живет, закрыли на карантин.

Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина заявила, что первая и вторая заболевшие не родственницы и, скорее всего, никогда не общались друг с другом.

По состоянию на 23 марта под наблюдением медиков в связи с распространением коронавируса находились 605 человек. Тесты на COVID-19 сделали 1 171 человеку. Всего было проведено 1 398 исследований, поскольку некоторым находящимся на карантине лицам их выполняли дважды.

17 марта диагноз первой зараженной подтвердился. Чуть позже выяснилось, что это супруга депутата Законодательного собрания области 53-летняя Людмила Лисина. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Пензенцев призвали сидеть дома. Охваченные паникой горожане стали опустошать полки продовольственных магазинов. С прилавков исчезли крупы (в первую очередь гречка), макаронные изделия, туалетная бумага. Людей заверили, что оснований для тревоги нет, и ситуация нормализовалась.

Школьников досрочно распустили на каникулы, студенты перешли на дистанционный режим обучения, вокзал, автовокзал и аэропорт начали тщательно дезинфицировать, волонтеры стали обрабатывать общественный транспорт антисептиками. В храмах тоже приняли ряд беспрецедентных мер, в колониях отменили свидания.

Оказалось, что в круг лиц, с которыми контактировала Людмила Лисина, входят 244 человека. Повторные анализы, взятые у родственников, также не дали положительного результата.

Депутат Михаил Лисин заверил, что его супруга не выезжала ни в Италию, ни в какую-либо др