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Общество

Жители Пензы стали иначе относиться к выбору новогодней елки

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Анна Балашова пришла на елочный базар, когда продавцы уже сворачивали торговлю - снимали вывески, разбирали деревянные конструкции, проводили инвентаризацию нераспроданного товара. В последний момент пензячка решила купить новогоднее дерево. Традиционные для 31 декабря скидки девушку не сильно волновали.

«О цене не думала - просто то, что понравится. Хочется создать себе уют дома», - рассказала она.

Зато другой горожанке удалось уговорить продавца отдать ей хвойное растение за полцены.

«Я сама в торговле просто, всегда уступаю людям, делаю добро. Я работала, некогда было прийти за елочкой, у меня сегодня первый выходной», - пояснила жительница Пензы Наталья Иванова.

Вместо 600 рублей пензячка заплатила за почти двухметровую ель всего 300. Настроение тут же поднялось.

Дмитрий Плеханов не первый сезон занимается реализацией вечнозеленых. По сравнению с предыдущими годами, особой разницы в количестве проданного товара у него нет.

«В принципе, по пять елок в квартире никто не ставит. Люди стали относиться к выбору новогодних деревьев иначе. Появился выбор: сосны, ели, пихты. Пихты привозные - датские, уральские. Кому-то нравится одно дерево, кому-то - другое», - отметил Дмитрий.

Обращают внимание также на цену и площадь помещения, где будет стоять праздничный символ. Маленькая или трехметровая сосна - зависит от толщины кошелька и высоты потолка. А кому-то целое дерево не нужно. Чтобы создать себе новогоднее настроение, некоторым пензенцам достаточно пары веток, подобранных у елочного базара.

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Гость||

Хрюсы обожают мёртвые деревья.

Имя: Гость
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