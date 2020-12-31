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Общество

В праздники клиентам «ТНС энерго Пенза» услуги доступны дистанционно

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В связи с новогодними праздниками с 1 по 10 января в центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» будут выходные.

При этом большинство услуг по-прежнему доступны потребителям дистанционно. Оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задать вопрос специалистам компании можно:

- на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- с помощью «Личного кабинета»;

- воспользовавшись мобильным приложением «ТНС энерго».

Кроме того, оплатить счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.

Обширная информационная база с разъяснением часто возникающих ситуаций доступна на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе «Помощь / Все вопросы».

Также в праздничные дни клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета и получить необходимую справочную информацию круглосуточно в автоматическом режиме без соединения с оператором, позвонив в единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 8 (8412) 98-78-48.

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