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Экономика

До 5 млн клиентов Почта Банка перейдут в ВТБ в 2026 году

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План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первым этапом объединения двух банков станет начало продаж продуктов ВТБ в Почта Банке. В ВТБ перейдут все форматы розничного обслуживания клиентов. Уже в начале февраля услуги и сервисы ВТБ станут поэтапно появляться во всех полноформатных отделениях Почта Банка. С мая по август 2025 года также поэтапно они будут доступны в 2,2 тыс. отделений Почты России, а в конце года более 20 тыс. сотрудников Почты России по всей стране смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ.

В феврале финансовые услуги ВТБ появятся в первых 20 отделениях Почта Банка, до конца марта - во всех остальных. В них можно будет оформить дебетовые карты ВТБ, продукты «Семейного банка», подключиться к программе лояльности и получать кешбэк рублями, а также открыть вклад и накопительный счет с высокой доходностью.

Максимальная ставка в ВТБ установлена по депозитам на 3 и 6 месяцев - до 23% годовых. Приветственная ставка для новых клиентов по накопительному ВТБ-Счету составляет 24% на первые 3 месяца, сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. Например, по накопительному ВТБ-Счету банк предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, на остаток средств до 100 тыс. рублей на дебетовых картах ВТБ ежемесячно начисляет 7% годовых. Банк также не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей России.

«Объединение с Почта Банком позволит Группе ВТБ усилить свои позиции и стать еще ближе к клиентам по всей стране. Наши технологии, продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания станут доступны даже в самых маленьких городах с населением менее 50 тыс. человек. В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года», - заявил Георгий Горшков.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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