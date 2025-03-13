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Общество

ВТБ запускает оплату по QR-коду в Турции

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Клиенты ВТБ смогут оплачивать свои покупки в Турции по QR-коду. Банк запустил этот функционал с 12 марта. Клиенты начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

«По данным турецкого министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн. Это существенно повысит удобство для россиян, привлекательность турецких курортов и сделает отпускной сезон в этом году еще привлекательнее», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Технология и сервис уже успешно работают в странах ближнего зарубежья, в том числе в Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит улучшать клиентский опыт и расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях.

За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей.

Сегодня в зависимости от направлений розничные клиенты могут в ВТБ Онлайн совершать переводы более чем в 100 стран - по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

Ранее в ВТБ Онлайн была реализована возможность пополнения карт Troy, Ininal, сообщили в пресс-службе банка.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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