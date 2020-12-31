В канун Нового года COVID-19 подтвердился у 199 жителей области

В четверг, 31 декабря, стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 199 жителей Пензенской области. Данные опубликовал российский оперштаб. Общее число инфицированных за все время - 26 048.
Накануне выявили 202 случая инфекции. В основном новые пациенты - жители Пензы (182). Зараженные также были зарегистрированы в Бессоновском (8), Тамалинском (4), Пензенском (3) районах, в городе Заречном (2), в Малосердобинском (1) и Бековском (1) районах.
30-го числа вирус обнаружили у 19 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 2 332 несовершеннолетних.
В тот же день региональный оперштаб сообщил о смерти от коронавируса еще двоих мужчин - 1954 и 1949 года рождения. Число жертв, по официальным данным, достигло 318.
Общее число пациентов, перенесших заражение благополучно, равняется 21 031.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Гость писал(a):почему такой злой? Новый год же на носу, нужно быть добрее)