В канун Нового года COVID-19 подтвердился у 199 жителей области

31.12.2020 | 11:01

В четверг, 31 декабря, стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 199 жителей Пензенской области. Данные опубликовал российский оперштаб. Общее число инфицированных за все время - 26 048.

Накануне выявили 202 случая инфекции. В основном новые пациенты - жители Пензы (182). Зараженные также были зарегистрированы в Бессоновском (8), Тамалинском (4), Пензенском (3) районах, в городе Заречном (2), в Малосердобинском (1) и Бековском (1) районах.

30-го числа вирус обнаружили у 19 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 2 332 несовершеннолетних.

В тот же день региональный оперштаб сообщил о смерти от коронавируса еще двоих мужчин - 1954 и 1949 года рождения. Число жертв, по официальным данным, достигло 318.

Общее число пациентов, перенесших заражение благополучно, равняется 21 031.