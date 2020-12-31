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Общество

Пензенцы предпочли активный отдых 31 декабря

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2020-й заставил многих задуматься о своем здоровье. В последний день уходящего года пензенцы предпочли активный отдых, тем более что 31 декабря впервые было объявлено официальным выходным по всей стране. Вдоволь уже насидевшись дома, и взрослые, и дети ринулись штурмовать зимние аттракционы.

«31 декабря хочется веселья, покататься, все-таки Новый год. Дома сидеть не хочется, а сегодня еще тепло и хорошо. Веселое настроение», - рассказали юные жители Пензы Илья и Мария Букины.

На ледовую площадку у подвесного моста вышли не только жители города на Суре. Святослав Рева приехал в Пензу на зимние каникулы из Москвы. Дедушка учит внука стоять на коньках, а юный столичный гость уже мечтает опробовать другой спортивный инвентарь.

«Если появятся лыжи, то на лыжах пойду кататься. А сейчас я коньками занимаюсь, осваиваю лед», - поделился Святослав.

Тем временем по Олимпийской аллее проносились десятки горожан, у кого есть лыжи. Семья Филюковых старается выбираться на такие прогулки на свежем воздухе каждые выходные. Правда, в этот раз они оказались в районе Западной Поляны не в полном составе - мама занималась подготовкой к празднику.

«Хотела с нами пойти, но, говорит, дел полно, нужно убраться, стол накрыть, поэтому осталась дома», - сообщил глава семейства Константин Филюков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

БЕДНАЯ МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ РОССИЯ.ГУБЕРНАТОРУ И ЧИНОВНИКАМ ДАЖЕ НЕ СТЫДНО ЗА ТАКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КАТКА.

Народ с Новым годом.

Гость||

Куратор принимал участие?

Гость||

СТЫДНО ЗА ТАКОЕ

И так сойдёт.....(не москва)

Имя: Гость
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