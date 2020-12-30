Опубликован график богослужений в новогоднюю ночь

30.12.2020 | 15:10

Пензенская епархия опубликовала расписание богослужений, которые будут проводиться в новогоднюю ночь в храмах области.

Так, 31 декабря в 17:30 в Успенском кафедральном соборе состоится молебен на Новолетие. Его совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«В ночь с 31 декабря на 1 января, когда церковь чтит память мученика Вонифатия, в храмах города Пензы будут совершены богослужения. Верующие смогут помолиться за ночной литургией, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий», - сообщили в информационном отделе епархии.

В Покровском соборе села Степное Полеологово Бессоновского района богослужение начнется в 23:00, в храме Владимирской иконы Божией Матери на Ново-Казанской улице в Пензе и в храме пророка Иоанна Предтечи в Заречном - в 23:30, в Богоявленской церкви на Октябрьской улице в Пензе и в храме священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, в Засечном - в 23:40, в Воскресенской церкви в Пензе - в 23:45, в пензенском Троицком женском монастыре - в 23:50, в Успенском кафедральном соборе, Митрофановской церкви в Пензе, храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мичуринском, храме великомученика Георгия Победоносца в Бессоновке и нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре - в 0:00.