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Общество

Опубликован график богослужений в новогоднюю ночь

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Пензенская епархия опубликовала расписание богослужений, которые будут проводиться в новогоднюю ночь в храмах области.

Так, 31 декабря в 17:30 в Успенском кафедральном соборе состоится молебен на Новолетие. Его совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«В ночь с 31 декабря на 1 января, когда церковь чтит память мученика Вонифатия, в храмах города Пензы будут совершены богослужения. Верующие смогут помолиться за ночной литургией, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий», - сообщили в информационном отделе епархии.

В Покровском соборе села Степное Полеологово Бессоновского района богослужение начнется в 23:00, в храме Владимирской иконы Божией Матери на Ново-Казанской улице в Пензе и в храме пророка Иоанна Предтечи в Заречном - в 23:30, в Богоявленской церкви на Октябрьской улице в Пензе и в храме священномученика Иоанна, архиепископа Рижского, в Засечном - в 23:40, в Воскресенской церкви в Пензе - в 23:45, в пензенском Троицком женском монастыре - в 23:50, в Успенском кафедральном соборе, Митрофановской церкви в Пензе, храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Мичуринском, храме великомученика Георгия Победоносца в Бессоновке и нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре - в 0:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская епархия опубликовала расписание богослужений, которые будут проводиться в новогоднюю ночь в храмах области.

Так, 31 декабря в 17:30 в Успенском кафедральном соборе состоится молебен на Новолетие. Его совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

РПЦ не имеет абсолютно никакого отношения к празднику Нового года 1 января.

Гость||

Гость писал(a):

РПЦ не имеет абсолютно никакого отношения к празднику
так в новости о праздновании нового года и не говорится. кто за столом, кто в церкви - дело каждого, где быть в ночь с 31 на 1.

Гость||

Гость писал(a):

РПЦ не имеет абсолютно никакого отношения к празднику Нового года 1 января.
Учи историю

Гость||

Люди , веселитесь, хватит на коленях стоять и деньги в рпц носить. Если лишние есть, отдайте в детдом лучше или малоимущим. Все толку больше. Ад и рай он земле.

Гость||

ЗАЧЕМ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ?

ВЫ УЖЕ НЕ ЗНАЕТЕ ГДЕ ПРИЦЕПИТЬ НОВЫХ АДЕПТОВ? БУДЕМ ДАВАТЬ НА ВАШЕМ РАЙТЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ И КАБАКОВ.ВАМ ПОНРАВИТСЯ?

Гость||

Будет столпотворение,если ПРИВЕЗУТ МОЩИ ДЕДА МОРОЗА?

Гость||

всрался ваш график.

Гость||

Религия это инструмент манипулирования сознанием людей.

Гость||

Гость писал(a):

Учи историю
Учи историю! РПЦ не имеет абсолютно никакого отношения к празднику Нового года 1 января.

Гость||

Гость писал(a):

так в новости о праздновании нового года и не говорится. кто за столом, кто в церкви - дело каждого, где быть в ночь с 31 на 1.
Кто о чем, а вшивый о бане.

Гость||

Если сходить некуда,то в церкву?

Имя: Гость
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