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Общество

Кузнечан предупредили, куда звонить в непредвиденных ситуациях

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Администрация Кузнецка опубликовала на своем сайте порядок работы медицинских учреждений в новогодние праздники.

В Кузнецкой межрайонной больнице 31 декабря - обычный рабочий день.

1 и 10 января будут открыты поликлиники № 2 и 4 (с 8:00 до 14:00), 3 января в то же время - поликлиники № 1 и 4, 7 января - поликлиники № 3 и 4.

Предполагается работа кабинета неотложной помощи, выписка лекарств, оформление листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти, работа дежурного врача, медсестры, медицинского регистратора, фельдшера кабинета неотложной помощи, оказание неотложной помощи на дому по вызовам, принятым из контакт-центра или через регистратуру.

2, 4, 5, 6, 8 и 9 января все поликлиники функционируют с 8:00 до 14:00 в режиме субботы (фельдшер и водитель кабинета неотложной помощи - 2 водителя (2 машины) в каждой поликлинике).

Неврологи работают 4 января (поликлиника № 2, Лаптева Н. А.), 6-го (поликлиника № 3, Семин А. В.) и 8-го (поликлиника № 4, Замедлина Т. И.) с 8:00 до 14:00.

К офтальмологам можно попасть 4-го (поликлиника № 2, Музафярова Г. С.) и 8-го числа (поликлиника № 3, Архипкина Е. В.) в те же часы, к хирургам и травматологам - 2, 4, 5, 6, 8, 9 января с 8:00 до 14:00 (2-я поликлиника).

Межрайонная детская больница 31 декабря работает по графику субботы.

С графиком функционирования детских поликлиник, женской консультации и стационара детской больницы можно ознакомиться здесь.

При возникновении каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно обратиться к дежурному администратору, который работает круглосуточно: в межрайонной детской больнице - по номеру 8 (937) 919-80-06, во взрослой - 8 (929) 769-57-29.

В межрайонной стоматологической поликлинике 1, 3, 7 и 10 января принимает дежурный врач, 2, 4, 5, 6, 8 и 9-го - дежурная бригада, уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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