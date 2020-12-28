Опубликован график работы кузнецких медучреждений в праздники

28.12.2020 | 12:19

В администрации Кузнецка рассказали о том, как будут работать учреждения здравоохранения в праздничные дни.

В детских поликлиниках и женской консультации 1, 3, 7 и 10 января - выходные дни.

Эти медицинские организации 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8:00 до 14:00 будут оказывать неотложную помощь, выписывать лекарства и листки нетрудоспособности.

В детских поликлиниках также запланировано оказание неотложной медицинской помощи на дому по вызовам, переданным из контакт-центра или принятым регистратурой с 8:00 до 14:00.

Телефон регистратуры детской поликлиники 8 (84157) 3-37-01, женской консультации 8 (84157) 3-40-88.

Стационар детской больницы и родильного дома будет работать круглосуточно по графику дежурств.

«По всем вопросам необходимо обращаться к дежурному администратору по телефону горячей линии 8-937-919-80-06», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.