1 268 зареченцев лечатся от коронавирусной инфекции

30.12.2020 | 09:37

На среду, 30 декабря, в Заречном 1 258 горожан лечатся от коронавирусной инфекции. 10 человек получают помощь в стационарах Пензы.

1 132 зареченца находятся на амбулаторном лечении, 126 – в инфекционных отделениях медучреждений.

На минувшей неделе 1 085 пациентов лечились дома, 133 – в стационарах, 8 – в Пензе.

Согласно информации администрации города, число горожан, сумевших побороть опасный вирус, составило 3 149, погибших - 8. Общее количество случаев COVID-19 достигло 4 417.

С 24 по 30 декабря в Заречном ежедневно прибавлялось от 30 до 45 пациентов с COVID-19. За этот период медики выписывали до 49 человек.

Ранее стало известно, что в закрытый город поступило 150 доз вакцины от коронавируса. 25 декабря начали прививать сотрудников медучреждений и работников образовательных организаций. В Заречном иммунизацию организуют на площадке в МСЧ-59.