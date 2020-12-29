В регионе зарегистрировали почти 25 650 заразившихся коронавирусом

29.12.2020 | 10:52

Во вторник, 29 декабря, стало известно о 196 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии специалисты зарегистрировали 25 647 заразившихся.

28 декабря в области прибавилось 197 пациентов с COVID-19, 27-го - 201, 26-го - 199. Из медучреждений выписали 20 748 человек, 313 (141 мужчина и 172 женщины) скончались.

В Пензенской области стартовала предварительная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививки будут делать на 11 площадках, созданных на базе учреждений регионального минздрава. Из желающих сформируют группы, их проверят на наличие антител к вирусу, исключат обострение хронических заболеваний и других противопоказаний.

Для массовой вакцинации планируют использовать 1 100 доз препарата «Спутник V», поступившие в регион накануне.