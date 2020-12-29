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Общество

В регионе зарегистрировали почти 25 650 заразившихся коронавирусом

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Во вторник, 29 декабря, стало известно о 196 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии специалисты зарегистрировали 25 647 заразившихся.

28 декабря в области прибавилось 197 пациентов с COVID-19, 27-го - 201, 26-го - 199. Из медучреждений выписали 20 748 человек, 313 (141 мужчина и 172 женщины) скончались.

В Пензенской области стартовала предварительная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививки будут делать на 11 площадках, созданных на базе учреждений регионального минздрава. Из желающих сформируют группы, их проверят на наличие антител к вирусу, исключат обострение хронических заболеваний и других противопоказаний.

Для массовой вакцинации планируют использовать 1 100 доз препарата «Спутник V», поступившие в регион накануне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Олени прикольные на фотке. А вирус не представляет опасности для большинства

Гость||

Люди попадают в больницы и там им заражаются,родственника положили в шестую с язвой желудка в начале недели, попал в реанимацию, сегодня уже с ковидом перевозят в КИМ, до больницы у него и жены ковида не было.

Гость||

Гость писал(a):

Люди попадают в больницы и там им заражаются,родственника положили в шестую с язвой желудка в начале недели, попал в реанимацию, сегодня уже с ковидом перевозят в КИМ, до больницы у него и жены ковида не было.
в больницы вот лучше сейчас вообще не обращаться, именно там наибольший риск подхватить барановирус

Гость||

Гость писал(a):

Люди попадают в больницы и там им заражаются,родственника положили в шестую с язвой желудка в начале недели, попал в реанимацию, сегодня уже с ковидом перевозят в КИМ, до больницы у него и жены ковида не было.
заражаются в момент тестирования так как часть тестов уже с вирусом

Имя: Гость
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