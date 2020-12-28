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Общество

В регионе началась регистрация на вакцинацию от коронавируса

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Укол - дело добровольное. В Пензенской области началась предварительная регистрация на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Все желающие могут воспользоваться на пенза-доктор.рф данной услугой и записаться на удобное время, предполагая, что отсутствуют противопоказания, нет обострений хронических заболеваний, не перенесли ковид недавно, не имеется антител, но при этом есть желание», - сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.

В регионе открываются 11 центров по вакцинации от COVID-19. В них будут формироваться группы. И уже по медицинским показаниям врачи примут компетентное решение о возможности ввести в организм пациента препарат против коронавируса либо о противопоказаниях для данной процедуры.

Кстати, и за укол «Спутником-V», и за сданные перед этим анализы платить не придется. Правда, отношение к массовой вакцинации у пензенцев пока неоднозначное.

«Сомнения есть, что вакцина недостаточно протестирована», - отметила прохожая.

«273 человека в Москве заразились, которые сделали прививку», - рассказала женщина.

«После прививки не может быть повторного заражения, скорее всего, тогда в первый раз человек заболел», - пояснил мужчина.

А вот что касается медиков, которым в числе первых уже сделали прививку от коронавируса, то в большинстве своем они едины во мнении.

«По крайней мере, значительно сократит число заболевших и вовлеченных в эпидемический процесс, потому что время идет, а ничего в положительную сторону пока без вакцины не меняется», - заявила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Лесина.

«Все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Жмуркина.

По данным оперативного штаба, в Пензенской области за сутки выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрирована смерть трех пациентов. Это женщины 1955 и 1958, а также мужчина 1957 года рождения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка
Скоро санитарки советы всем давать будут. Ну на крайняк медбрат хотя бы. Дворник при больнице может что то посоветует?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной»
penzainform.ru писал(a):
за сутки выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции

Гость||

Гость писал(a):

за сутки выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции
И что?

Гость||

Что, очередь длинная? За мной не занимать, всем не хватит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Укол - дело добровольное. В Пензенской области началась предварительная регистрация на вакцинацию
Эти препараты не являются вакцинами.

Вакцины готовятся в соответствии с медицинскими законами.

Здесь же мы видим наночастицы и нанотехнологии, которые модифицируют наши гены и являются эксперементальными. Такого раньше не было. Смесь нанотехнологий и чего то там еще.

Гость||

Гость писал(a):

шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка
У САНИТАРОВ МОРГА СПРОСИТЕ...

Гость||

Я тоже по медицинской части - уборщицей в поликлинике работала. (х/ф "Дело Румянцева")

Имя: Гость
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