В регионе началась регистрация на вакцинацию от коронавируса

Укол - дело добровольное. В Пензенской области началась предварительная регистрация на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
«Все желающие могут воспользоваться на пенза-доктор.рф данной услугой и записаться на удобное время, предполагая, что отсутствуют противопоказания, нет обострений хронических заболеваний, не перенесли ковид недавно, не имеется антител, но при этом есть желание», - сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.
В регионе открываются 11 центров по вакцинации от COVID-19. В них будут формироваться группы. И уже по медицинским показаниям врачи примут компетентное решение о возможности ввести в организм пациента препарат против коронавируса либо о противопоказаниях для данной процедуры.
Кстати, и за укол «Спутником-V», и за сданные перед этим анализы платить не придется. Правда, отношение к массовой вакцинации у пензенцев пока неоднозначное.
«Сомнения есть, что вакцина недостаточно протестирована», - отметила прохожая.
«273 человека в Москве заразились, которые сделали прививку», - рассказала женщина.
«После прививки не может быть повторного заражения, скорее всего, тогда в первый раз человек заболел», - пояснил мужчина.
А вот что касается медиков, которым в числе первых уже сделали прививку от коронавируса, то в большинстве своем они едины во мнении.
«По крайней мере, значительно сократит число заболевших и вовлеченных в эпидемический процесс, потому что время идет, а ничего в положительную сторону пока без вакцины не меняется», - заявила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Лесина.
«Все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Жмуркина.
По данным оперативного штаба, в Пензенской области за сутки выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрирована смерть трех пациентов. Это женщины 1955 и 1958, а также мужчина 1957 года рождения.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Скоро санитарки советы всем давать будут. Ну на крайняк медбрат хотя бы. Дворник при больнице может что то посоветует?