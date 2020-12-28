В регионе началась регистрация на вакцинацию от коронавируса

28.12.2020 | 18:05

Укол - дело добровольное. В Пензенской области началась предварительная регистрация на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Все желающие могут воспользоваться на пенза-доктор.рф данной услугой и записаться на удобное время, предполагая, что отсутствуют противопоказания, нет обострений хронических заболеваний, не перенесли ковид недавно, не имеется антител, но при этом есть желание», - сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.

В регионе открываются 11 центров по вакцинации от COVID-19. В них будут формироваться группы. И уже по медицинским показаниям врачи примут компетентное решение о возможности ввести в организм пациента препарат против коронавируса либо о противопоказаниях для данной процедуры.

Кстати, и за укол «Спутником-V», и за сданные перед этим анализы платить не придется. Правда, отношение к массовой вакцинации у пензенцев пока неоднозначное.

«Сомнения есть, что вакцина недостаточно протестирована», - отметила прохожая.

«273 человека в Москве заразились, которые сделали прививку», - рассказала женщина.

«После прививки не может быть повторного заражения, скорее всего, тогда в первый раз человек заболел», - пояснил мужчина.

А вот что касается медиков, которым в числе первых уже сделали прививку от коронавируса, то в большинстве своем они едины во мнении.

«По крайней мере, значительно сократит число заболевших и вовлеченных в эпидемический процесс, потому что время идет, а ничего в положительную сторону пока без вакцины не меняется», - заявила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Лесина.

«Все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Жмуркина.

По данным оперативного штаба, в Пензенской области за сутки выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрирована смерть трех пациентов. Это женщины 1955 и 1958, а также мужчина 1957 года рождения.