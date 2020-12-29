В Пензе отсутствие автобусов в ГЛОНАСС расценят как невыход

29.12.2020 | 11:37

Во время новогодних праздников общественный транспорт в Пензе будет работать по графику выходного дня. Об этом говорилось на последней в 2020 году планерке, состоявшейся в администрации города во вторник, 29 декабря.

Как доложил и. о. управления транспорта и связи города Михаил Глушков, сотрудники ведомства планируют ежедневно проводить совместные с полицией рейды, отслеживая нарушителей масочного режима.

Кроме того, специалисты будут отслеживать соблюдение графика движения с помощью системы ГЛОНАСС, особенно по вечерам.

«Михаил Глушков добавил, что если транспортное средство не отслеживается в системе, это будет расцениваться как невыход его на линию», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее у ООО «Автокомбинат», обслуживавшего маршрут № 71 Ухтинка - ул. Хорошая, отобрали свидетельство «в связи с невыполнением перевозчиком в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса в период с 14 по 18 декабря 2020 года».

15 декабря Управление транспорта и связи города Пензы подало иск в региональный арбитражный суд иск о лишении транспортной компании «Дилижанс» свидетельств об осуществлении перевозок по двум городским маршрутам - № 2а и 82с. По словам Михаила Глушкова, проверки показали, что последние, а то и предпоследние рейсы не совершались.