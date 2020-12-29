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Общество

В Пензе отсутствие автобусов в ГЛОНАСС расценят как невыход

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Во время новогодних праздников общественный транспорт в Пензе будет работать по графику выходного дня. Об этом говорилось на последней в 2020 году планерке, состоявшейся в администрации города во вторник, 29 декабря.

Как доложил и. о. управления транспорта и связи города Михаил Глушков, сотрудники ведомства планируют ежедневно проводить совместные с полицией рейды, отслеживая нарушителей масочного режима.

Кроме того, специалисты будут отслеживать соблюдение графика движения с помощью системы ГЛОНАСС, особенно по вечерам.

«Михаил Глушков добавил, что если транспортное средство не отслеживается в системе, это будет расцениваться как невыход его на линию», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее у ООО «Автокомбинат», обслуживавшего маршрут № 71 Ухтинка - ул. Хорошая, отобрали свидетельство «в связи с невыполнением перевозчиком в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса в период с 14 по 18 декабря 2020 года».

15 декабря Управление транспорта и связи города Пензы подало иск в региональный арбитражный суд иск о лишении транспортной компании «Дилижанс» свидетельств об осуществлении перевозок по двум городским маршрутам - № 2а и 82с. По словам Михаила Глушкова, проверки показали, что последние, а то и предпоследние рейсы не совершались.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что если транспортное средство не отслеживается в системе, это будет расцениваться как невыход его на линию»
И какие расценки? Огласите пожалуйста...

Гость||

работать по графику выходного дня

Это значит хрен дождешься, раз в час

Гость||

Гость писал(a):

работать по графику выходного дня

Это значит хрен дождешься, раз в час

В выходной надо сидеть дома.

Гость||

Гость писал(a):

В выходной надо сидеть дома.
У кого это столько выходных?

Гость||

130 где в этой системе???

Гость||

А Глушкова совсем не смущает, что операторами ГЛОНАСС в Пензе являются две компании с одним и тем же директором, расположенные по одному адресу и принадлежащие Джураеву и Фоминой ,т.е. это империя Дилижанса-Автокомбината .Глушков даст гарантию что они не нарисуют картинку присутствия т.с. ,а в реальности их не будет на маршруте ?????? И где 130 на картах ,90% его маршрута это город ???

Гость||

Да ,пусть ,раз в час,но будешь уверен,что дождешься,тем более,если в смартфоне есть,Яндекс карты,можно увидеть и подгадать,чтобы час на остановке не мерзнуть,а вот когда,не через час ,не через два,и на карте 0 ,то тут только такси.

Гость||

130,на Яндекс карте,прекрасно видно

Гость||

Управление или сейчас министерство транспорта только м заботой о дилижансе ? Пассажиры пусть дома сидят . Не даром им тарифы перед новым годом повысили видимо на праздники не всем хватало . Частный транспорт никто регулировать и спрашивать не хочет и муниципальный частному подарили . За это и награждали транспортников

Имя: Гость
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