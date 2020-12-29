Уборку снега в Кузнецке оценили «на троечку»

29.12.2020 | 08:37

Глава администрации Кузнецка Сергей оценил состояние города после снегопада «на троечку». Критика прозвучала во время оперативного совещания в понедельник, 28 декабря.

«Один день прошел снегопад, и мы тут уже подзависли. Прочистили основные дороги, но всего лишь прочистили. Поэтому, дорожный комплекс, ваш выход! Работайте день и ночь!» - потребовал мэр.

Он поручил уделить внимание не только объемам, но и качеству работы.

«Крупные хозяйствующие субъекты, магазины деньги собирают хорошие под Новый год. Ни одно предприятие у нас не прокисает, работает, хозяева неплохие деньги зарабатывают, квартиры в Москве покупают и в декларациях забывают указать. Пускай чистят! Ни одно предприятие не почистилось как следует», - констатировал Златогорский.

Работы по уборке снега должны активизировать и представители ТСЖ.

«Город не в очень хорошем состоянии. Надо убирать», - резюмировал Златогорский.

После снегопада, который начался в субботу, 26 декабря, возникли проблемы и в других населенных пунктах. В Пензе автомобилисты жаловались на заторы. Видимость на межрайонных дорогах была нулевой.