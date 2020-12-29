Лузгин изложил план преобразования зеленой зоны на Западной Поляне

29.12.2020 | 13:20

Концепция благоустройства Западной Поляны в Пензе несколько изменится. Об этом рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 29 декабря.

Речь зашла о лесополосе, которая расположена вдоль улицы Попова от Ленинградской до Окружной.

«Из-за строительства в нее будут вынуждены зайти примерно на метр», - предупредил мэр.

Однако, по его словам, изменения затронут более широкую территорию. В частности, есть проект по благоустройству Учительского сквера, расположенного между улицами Лермонтова и Попова. Сейчас ведутся переговоры с частной компании по поводу обустройства в лесу в районе улиц Попова и Ленинградской парка со спортивной площадкой.

Кроме того, необходимо разрешить конфликт пользователей Олимпийской аллеей, так как соседство активных спортсменов и женщин с маленькими детьми лишено комфорта.

«Мы бы хотели подвинуть людей, которые профессионально занимаются спортом, в сторону стадиона «Снежинка». Для этого на нем будет организована лыжероллерная трасса на 3 или 5 километров с освещением и покрытием».

Рассмотрели и наболевший вопрос об обустройстве туалетов в районе Олимпийской аллеи.

«Работают 4 биотуалета, а вместе со строительством веревочного парка построим стационарный объект с проведенной водой и канализацией», - пообещал мэр, добавив, что очень не хочется вторгаться в лес с земляными работами, однако это насущная необходимость.