В Пензе наградили врача - торакального хирурга

28.12.2020 | 18:49

Руками Алексея Петрунина были спасены тысячи жизней. Более 10 лет он работает торакальным хирургом в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко. Благодарных пациентов за это время скопилось достаточно. Они собрались, чтобы вручить доктору почетную грамоту от главы города Пензы.

«За многолетний добросовестный плодотворный труд, профессионализм, ответственное отношение к исполнению должностных обязанностей, отзывчивость к нуждам пациентов», - произнесла общественный деятель Светлана Слюсарева.

Алексей Викторович специализируется на лечении заболеваний и травм органов грудной клетки. Чтобы филигранно выполнять сложнейшие операции, необходимо учиться долгое время. Прохождению курса ординатуры врач посвятил пять лет.

«Поэтому он очень глубоко знает проблемы торакальной хирургии и очень внимательно относится к своим пациентам. Пациенты его любят и уважают, поэтому я думаю, что награда нашла своего героя», - отметил заведующий отделением Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Сергей Логинов.

Алексей Викторович рассказывает, что за наградами не гонится, ведь главное в его профессии - спасать жизни пациентов.

«В преддверии Нового года не ожидал такую благодарность. В процессе работы в основном не думаешь об этом. Отдал этой профессии любовь практически с института», - поделился торакальный хирург.