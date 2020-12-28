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Общество

Управление культуры огласило режим работы главной новогодней елки

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В понедельник, 28 декабря, в Управлении культуры Пензы сообщили о режиме работы центральной городской елки, установленной на площади Ленина.

Огни на ней зажигаются каждый день: утром в период с 6:00 до 8:00, вечером - с 16:00 до 23:59, уточняется в документе, подписанном начальником управления Верой Фейгиной.

31 декабря, когда пензенцы станут встречать Новый год, и 7 января, в ночь празднования Рождества Христова, елка будет светиться и ночью.

Главная зеленая красавица города появилась на площади Ленина в середине ноября в виде металлической конструкции. Праздничный вид она приобрела в первых числах декабря.

С программой новогодних мероприятий, которые будут проходить в Пензе с 28 декабря по 16 января, можно ознакомиться здесь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в ночь празднования Рождества Христова
Что за праздник и для кого?

Гость||

Гость писал(a):

в ночь празднования Рождества Христова

Что за праздник и для кого?

Ты богохуйник?

Имя: Гость
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