Управление культуры огласило режим работы главной новогодней елки

28.12.2020 | 13:17

В понедельник, 28 декабря, в Управлении культуры Пензы сообщили о режиме работы центральной городской елки, установленной на площади Ленина.

Огни на ней зажигаются каждый день: утром в период с 6:00 до 8:00, вечером - с 16:00 до 23:59, уточняется в документе, подписанном начальником управления Верой Фейгиной.

31 декабря, когда пензенцы станут встречать Новый год, и 7 января, в ночь празднования Рождества Христова, елка будет светиться и ночью.

Главная зеленая красавица города появилась на площади Ленина в середине ноября в виде металлической конструкции. Праздничный вид она приобрела в первых числах декабря.

С программой новогодних мероприятий, которые будут проходить в Пензе с 28 декабря по 16 января, можно ознакомиться здесь.