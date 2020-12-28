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Общество

Статистики посчитали, во сколько пензенцам обходится поход в кино

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Сотрудники Пензастата подготовили материал, приуроченный к Международному дню кино, который отмечается в понедельник, 28 декабря.

«Первый фильм «Выход рабочих с фабрики» был представлен братьями Люмьер широкой публике 28 декабря 1895 года в «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок в Париже. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, который длился всего 7 минут и был снят по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень», - напомнили в отделе сводных статистических работ.

В настоящее время в Пензенском регионе насчитывается 11 кинотеатров. Из них 6 находятся в областном центре, 2 - в Кузнецке, по одному - в Заречном, Сердобске и Каменке.

Средняя стоимость билета в кино в ноябре 2020 года составила 226,16 рублей. По сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 2,3%.

Ранее в Сети появилась информация о том, что с 28 декабря в Пензенской области закроются все значимые образовательные, социальные, спортивные и культурные объекты, в том числе кинотеатры. Ее назвали фейком.

Несмотря на эпидемию коронавируса, кинотеары принимают зрителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, наполняемость зала должна быть не более 50%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ну и во сколько обходится в среднем??? стоимость билетом это 30% от всей потраченной суммы))))

Гость||

какие пустые новости

Гость||

Голова у тебя не пустая, всяким хламом

Имя: Гость
Комментарий:

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