Стоимость авиабилетов может повыситься из-за нового сбора

25.07.2025 | 09:15

В России планируют ввести сервисный сбор для ремонта и строительства аэропортов. Ставка составит 150 рублей за билет. Соответствующий закон уже одобрил комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Как пишет «Парламентская газета», инициатором законопроекта выступило Правительство РФ. Главная цель нового сбора - решение задачи по вводу в эксплуатацию и модернизация 75 аэропортов к 2030 году.

«Сбор, безусловно, будет вестись с предпринимателей. Но мы прекрасно понимаем, что они переложат его на пассажиров, от этого, к сожалению, никуда не деться», - отметил заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

Пензенский аэропорт также давно нуждается в обновлении. Жители региона мечтают о международном терминале и более качественном сервисе.

В 2025 году было решено, что в городе требуется построить новый аэровокзал. Согласно проекту, его площадь составит 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры – около 5 миллиардов рублей.