«Рисан» представил на Неделе моды коллекцию, вдохновленную «Родиной»

Строительная группа «Рисан» презентовала линейку брендированной продукции в рамках Недели моды «Знай Пензу!», финал которой состоялся на набережной Суры.

10 моделей на дневном показе представили стилизованные образы с оверсайз-футболкой, на которую был нанесен специально созданный фантазийный принт - бывший кинотеатр, из окон которого вновь льется свет. Вокруг в виде созвездий изображены некоторые из важных событий в жизни Пензы и страны, которые произошли с 1957 года, когда была построена «Родина». Принт помещен сзади, а спереди на футболках размещена ласточка - символ Пензы.

«Рисан» представил на Неделе моды коллекцию, вдохновленную «Родиной»

На показе сотни зрителей погрузились в волнующую атмосферу и концепцию коллекции и внимательно следили за происходящим на белоснежном подиуме у «Ростка», вдоль самой кромки воды.

Рисунок был разработан «Рисаном» в коллаборации с арт-проектом «В Пензе ничего не происходит».

«Рисан» уже 23 года в Пензе меняет среду и образ жизни. В прошлом году мы взялась восстановить кинотеатр «Родина» и вдохнуть в него новую жизнь - это ответственный и кропотливый процесс. «Родина» за почти 70 лет стала свидетелем множества важных событий. Вместе с художниками мы зашифровали их в изображении и предложили каждому подумать о значимости культурного наследия», - отметили представители девелопера.

«Рисан» представил на Неделе моды коллекцию, вдохновленную «Родиной»

В компании добавили, что планируют подарить несколько футболок из лимитированной коллекции подписчикам телеграм-канала «Рисан Новости», которые поделятся воспоминаниями или мнением о здании кинотеатра «Родина» в комментариях под закрепленной записью.

Кроме того, открытку с изображением «Родины» можно бесплатно взять на память в любом офисе продаж «Рисана».

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

