История Пензы: Василий Чапаев встречал гостей некогда популярного кинотеатра

01.10.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине прошлого века кинотеатр «Москва» считался самым роскошным в Пензе. Уже немногие помнят, что стоял он в самом центре города - на улице Пушкина.

Архитекторы подошли к возведению здания основательно. Изначально проект следовал принципам сталинского ампира, потому и появилась на фасаде ажурная лепнина.

У входа можно заметить изображения древнегреческих сатиров, а чуть ниже, слева и справа над дверью, несутся в атаку лихие кавалеристы. В левом многие признают Василия Чапаева. Если приглядеться, сходство с легендарным полководцем действительно есть. Место для афиши (на стороне ближе к улице Володарского) увенчано пшеничными колосьями.

Кинотеатр «Москва» обладал репутацией лучшего в городе. У него была огромная посещаемость, хотя билеты стоили дороже, чем в других: в зависимости от ряда стоимость сеанса оценивалась в 15-20 копеек. Стоять в очереди зрителям приходилось редко, поскольку предлагались на выбор 2 зала - малый «синий» и большой «красный».

Кинотеатр закрылся в 90-е годы прошлого века и за это время успел сильно обветшать. Сейчас здание пустует.