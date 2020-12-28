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Общество

Пензенцам рассказали, почему нельзя постить в Сети планы на праздники

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В Пензенской области сотрудники Росгвардии проводят акцию «Безопасный Новый год» - рассказывают гражданам, как уберечься от посягательств злоумышленников на имущество во время праздников.

По статистике, в праздничные дни увеличивается количество краж из домовладений. Значительная часть этих преступлений происходит из-за пренебрежения владельцев жилья элементарными мерами безопасности.

В 80% случаев воры проникают в квартиру через окна, которые забывчивые горожане, уезжая на праздники, оставляют незапертыми. Поэтому жителям первых и последних этажей рекомендуется установить на окна решетки. Кроме того, следует позаботиться о надежности основного входа в жилище - в этом поможет металлическая дверь с качественными замками.

«Ни в коем случае не распространяйтесь в социальных сетях о том, когда и куда вы уезжаете, это только станет лишним поводом для грабителей наведаться в вашу квартиру. В случае длительного отъезда можно предупредить об этом консьержа или соседей, при необходимости они смогут оперативно вызвать полицейских», - рассказали росгвардейцы пензенцам.

Самым надежным способом защиты от квартирных воров считается охрана квартиры с помощью технических средств. Такие услуги предоставляет вневедомственная охрана Росгвардии.

«Правоохранители напомнили гражданам, что в период новогодних праздников экипажи Росгвардии, как и всегда, будут нести службу, обеспечивая общественный порядок и безопасность в регионе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Неплохая попытка рекламы, но нет, без росгрардии разберёмся

Гость||

да, ненавязчиво так...

Гость||

СМИ: Чиновники по всей России в разгар пандемии «попались» на новогодних вечеринках

Гость||

Почему бабушка и росгвардеец без маски? Куда поедет бабушка? Карантин.

Имя: Гость
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