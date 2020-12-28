Пензенская новогодняя елка вошла в топ-10 самых высоких в России

28.12.2020 | 10:54

Елка, установленная на Соборной площади в Пензе, признана одной из самых высоких в России. Рейтинг новогодних красавиц составил портал «ТурСтат».

В первой десятке самых высоких хвойных, украшенных к Новому году, оказались живые деревья, установленные в Уфе (30 метров), Москве (25 метров), Санкт-Петербурге (25 метров), Сыктывкаре (23 метра), Угличе Ярославской области (21 метр), Данкове Липецкой области (20 метров), Владимире (18 метров), Брянске (13,5 метра), Череповце (13 метров).

Последнее место заняла елка на Соборной площади в Пензе. Ее высота - 12 метров. Красавицу установили там 14 декабря. Украшали ее сотрудники парка им. В. Г. Белинского.

Новогодняя елка у Спасского собора впервые будет радовать пензенцев и гостей города. Кроме того, у храма, как и в 2019-м, появились сияющие фигуры рождественских ангелов.