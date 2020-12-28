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Общество

Пензенская новогодняя елка вошла в топ-10 самых высоких в России

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Елка, установленная на Соборной площади в Пензе, признана одной из самых высоких в России. Рейтинг новогодних красавиц составил портал «ТурСтат».

В первой десятке самых высоких хвойных, украшенных к Новому году, оказались живые деревья, установленные в Уфе (30 метров), Москве (25 метров), Санкт-Петербурге (25 метров), Сыктывкаре (23 метра), Угличе Ярославской области (21 метр), Данкове Липецкой области (20 метров), Владимире (18 метров), Брянске (13,5 метра), Череповце (13 метров).

Последнее место заняла елка на Соборной площади в Пензе. Ее высота - 12 метров. Красавицу установили там 14 декабря. Украшали ее сотрудники парка им. В. Г. Белинского.

Новогодняя елка у Спасского собора впервые будет радовать пензенцев и гостей города. Кроме того, у храма, как и в 2019-м, появились сияющие фигуры рождественских ангелов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — turstat.com
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Гость||

Нам осталась одна забава:

Пальцы в рот - и веселый свист.

Гость||

Знакомство с Факерами,там,помните,родители главного героя повесили на стенку грамоту за 12 место,кажется,так и у нас..?

Гость||

Лучше бы в топ 10 развитых экономик вошла

Гость||

Наши карлики самые высокие.

Гость||

Знай наших!

Гость||

По строганине Португалию мы уже обогнали...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новогодняя елка у Спасского собора впервые будет радовать пензенцев и гостей города
А в прошлом голу там же стояла - не считается?

Гость||

Зато мы делаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета

Мы впереди планеты всей.

Гость||

А была бы чуть ниже, вошла бы в топ 14.

Гость||

Круто.Высокая елка символизирует стремление вверх динамично развивающегося региона.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы в топ 10 развитых экономик вошла
+1000!

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы в топ 10 развитых экономик вошла
Америка мешает!

Гость||

ой мы дерево срубили, зачем?

Гость||

дерзкие ноне холопы пошли... конюшни надобно строить

Гость||

у сектантов мёртвое дерево

Имя: Гость
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